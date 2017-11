WissenschaftlerInnen sehen sich heute neben den Anforderungen in Forschung und Lehre in immer stärkerem Maße mit Managementaufgaben konfrontiert. Die dafür nötigen Grundlagen werden jedoch im Rahmen der fachlichen Ausbildung an den Universitäten nicht gelehrt. Um diese Lücke zu schließen, vermittelt Young Leaders in Science wirksame Managementfähigkeiten und -instrumente, die für wissenschaftliche Führungskräfte wichtig sind.

Die Teilnehmenden verfeinern in fünf Modulen zu je 2,5 Tagen ihre Methodenkompetenzen und bauen ein Netzwerk auf, um sich über Erfahrungen aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Förder-organisationen und Stiftungen auszutauschen — auch weit über die Zeit des Lehrgangs hinaus. Kleingruppenarbeiten, Fallstudien, Vorträge, Diskussionen sowie Best- und Worst-Practice-Beispiele prägen den Kursverlauf.

Fünf Module

Kommunikation und Konflikte, Führung und Zusammenarbeit in Teams

26. – 28.04.2018 | Evangelische Bildungsstätte auf Schwanenwerder in Berlin

Auswahl von MitarbeiterInnen und (Berufungs-)Verhandlungen

21. – 23.06.2018 | Hoffmanns Höfe in Frankfurt

Mitarbeiterführung, Arbeits- und Personalrecht

11. – 13.10.2018 | Klosterhotel Wöltingerode

Medientraining und Wissenschaftskommunikation

24. – 26.01.2019 | Hoffmanns Höfe in Frankfurt

Projektmanagement und Finanzen

28. – 30.03.2019 | Evangelische Bildungsstätte auf Schwanenwerder in Berlin

