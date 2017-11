Neue zielgerichtete Substanzen wie Venetoclax zeigen hohe Ansprechraten bis hin zu einer nicht mehr nachweisbaren minimalen Resterkrankung (MRD).(1) „Bisherige Therapieziele müssen daher neu definiert werden“, schlussfolgerte Knauf. „Und es stellt sich die Frage, inwieweit das aus der Zeit der Chemo-Immuntherapie stammende Paradigma „je wirksamer desto toxischer“ neu überdacht werden muss.“ Venetoclax zeigte in den Zulassungsstudien mit vorbehandelten CLL-Patienten ein tiefes und anhaltendes Ansprechen.(1,2) Die Zeit bis zum ersten Ansprechen betrug im Median 0,8 Monate, vollständige Remissionen traten im Median nach acht Monaten auf.(2) Dabei waren die häufigsten (≥ 10%) Nebenwirkungen (Grad 3 bis 4) Neutropenie (39 %), Thrombozytopenie (15 %) und Anämie (14 %).(3) Professor Knaufs Resümee: „Schaut man sich die Wirksamkeit im Verhältnis zu den Nebenwirkungen an, gibt es keine bessere Alternative zu Venetoclax innerhalb der zugelassenen Indikation.“

Bis zu 77 % Gesamtansprechraten bei schwer behandelbaren CLL-Patienten mit und ohne 17p-Deletion

In der schwer behandelbaren Gruppe vorbehandelter CLL-Patienten mit 17p‐Deletion betrug die Gesamtansprechrate (ORR) unter Venetoclax 77 % nach einer medianen Behandlungsdauer von 16,7 Monaten.(3) Bei 18 % der Patienten wurde eine komplette Remission (CR) oder komplette Remission mit unvollständiger Knochenmarkregeneration (CRi) erreicht, und 53 % zeigten eine partielle Remission (PR) (Abb.1).(1,3) Das geschätzte progressionsfreie Überleben (PFS) und das Gesamtüberleben (OS) über einen Zeitraum von 24 Monaten liegt bei 52 % bzw. 72 %.(3) Bei 5 % der Patienten trat ein Labor‐TLS auf, das in allen Fällen ohne klinische Konsequenzen blieb und gut handhabbar war.(1,3) Bei 27 % konnte im peripheren Blut mittels Durchflusszytometrie keine MRD mehr nachgewiesen werden.(3) Ein negativer MRD-Status ist ein Prädiktor für progressionsfreies Überleben (PFS) und Gesamtüberleben (OS).(4)

In der besonders ungünstigen Therapiesituation von CLL-Patienten (mit und ohne 17p-Deletion), die nach einer Therapie mit den BCRi Ibrutinib bzw. Idelalisib einen Progress zeigten, wurde nach ersten Ergebnissen einer Phase-II-Studie unter Venetoclax eine ORR von 67 % (Arm A; nach Ibrutinib) bzw. 57 % (Arm B; nach Idelalisib) und von 64 % für die gesamte Studienpopulation festgestellt.(1) Nach Beurteilung des Prüfers erzielten 7 % der Patienten in Arm A, 14 % in Arm B und 9 % der gesamten Studienpopulation eine CR und CRi. Eine PR erreichten 56 % (Arm A), 43 % (Arm B) bzw. 52 % in der gesamten Studienpopulation (Abb.1). Der Median für das PFS sowie der Median für das OS wurde noch nicht erreicht.(1)

Venetoclax wird derzeit auch in Kombinationstherapien erforscht: Eine randomisierte Phase-III-Studie zu Venetoclax in Kombination mit Rituximab erreichte den primären Endpunkt eines verlängerten PFS im Vergleich zu Bendamustin in Kombination mit Rituximab bei Patienten mit rezidivierter/refraktärer (R/R) CLL.

Venetoclax ist ein oraler Inhibitor des B-Zell-Lymphom-2-Proteins (BCL-2). Die Substanz wurde für die Behandlung verschiedener Krebserkrankungen entwickelt. Das BCL-2-Protein, das die Apoptose einiger Zelltypen (darunter auch Lymphozyten) verhindert, kann bei einigen Krebserkrankungen überexprimiert sein. Venetoclax inhibiert selektiv die Funktion von BCL-2. Der Inhibitor wurde von AbbVie in Zusammenarbeit mit Genentech und Roche entwickelt. Venetoclax ist zugelassen als Monotherapie bei Erwachsenen zur Behandlung einer CLL, die eine 17p-Deletion oder TP53-Mutation aufweisen und die für eine Behandlung mit einem Inhibitor des B-Zell-Rezeptor-Signalwegs nicht geeignet sind oder ein Therapieversagen zeigten.(1) Außerdem kann Venetoclax in der Monotherapie bei Erwachsenen zur Behandlung einer CLL ohne Vorliegen einer 17p-Deletion oder TP53-Mutation eingesetzt werden, bei denen sowohl unter einer Chemo-Immuntherapie als auch unter einem Inhibitor des B-Zell-Rezeptor-Signalwegs ein Therapieversagen auftrat.(1) Darüber hinaus werden derzeit Studien bei weiteren Tumorentitäten durchgeführt.

