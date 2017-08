Eine Plattform schaffen, die industrielle Anwender, Kreativdienstleister, Technologieanbieter, Forscher und Gründer vernetzt – das ist der Gedanke, der sich hinter der neuen VR Expo verbirgt, die das VDC Fellbach und die lightshape GmbH dieses Jahr erstmalig veranstalten. Für den diesjährigen Auftakt am 13. und 14. Oktober 2017 haben sie sich mit dem Stadtkaufhaus Gerber zusammengeschlossen, das Räumlichkeiten in der Stuttgarter Innenstadt für die Ausstellung zur Verfügung stellt. VDC-Geschäftsführer Dr. Christoph Runde hofft, dass sich die VR Expo in den kommenden Jahren zu einer festen Größe etablieren kann: „ Wir möchten eine Veranstaltung schaffen, bei der sich auf lange Sicht gesehen die VR-affine Community trifft und die sowohl kleinere als auch größere Firmen aus dem In- und Ausland anzieht. Neue Ideen aus dem VR-Bereich sollen hier eine Bühne erhalten.“

Die VR Expo findet am Freitag, den 13. und Samstag, den 14. Oktober jeweils von 9.30 bis 20.00 Uhr im Obergeschoß des Stadtkaufhauses Gerber in der Stuttgarter Innenstadt statt. Sie ist sowohl für Fachbesucher als auch für Besucher des Kaufhauses geöffnet und soll den Gästen einen Einblick in die Vorteile des Einsatzes von Virtuellen Techniken und 3D-Simulationen ermöglichen. An beiden Tagen können die Gäste neueste Mixed-, Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen aus den Bereichen Business und Engineering ausprobieren und neue Unternehmen kennenlernen, die in diesen Bereichen tätig sind.

Für die Besucher gibt es bei der VR Expo allerlei zu sehen, zu erfahren und zu bestaunen. Die heterogene Gruppe von Ausstellern ermöglicht es, sowohl VR-Design-Projekte zu betrachten und sich dank VR-Brille im virtuellen Raum wiederzufinden als auch sich über neue Forschungsansätze und Fortschritte im VR-Bereich zu informieren. Erwartet werden rund 20 bis 30 Aussteller, unter anderem aus den Bereichen Automobile, Forschung, Marketing, Design und Maschinenbau.

Die VR Expo ist für jeden geöffnet und der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG), der DAIMLER AG, dem Verein Turmforum Bahnprojekt Stuttgart-Ulm e.V. sowie dem SAE Institute Stuttgart.

Alle Informationen rund um die VR Expo finden Besucher und Aussteller im VDC-Kalender (www.vdc-fellbach.de/kalender) unter dem Termin VR Expo. Bis Mitte September können sich interessierte Unternehmen noch als Aussteller für die VR Expo anmelden.

Termin:

13.+14.10.17, 9:30-20:00 Uhr

Stadtkaufhaus Gerber, Obergeschoss, Sophienstraße 21, 70178 Stuttgart

Informationen: www.vdc-fellbach.de/kalender/

Profil VDC Fellbach

Das Virtual Dimension Center (VDC) ist Deutschlands führendes Kompetenznetzwerk für Virtuelles Engineering. Technologielieferanten, Dienstleister, Anwender, Forschungseinrichtungen und Multiplikatoren arbeiten im VDC-Netzwerk entlang der gesamten Wertschöpfungskette Virtuelles Engineering in den Themen 3D-Simulation, 3D-Visualisierung, Product Lifecycle Management und Virtuelle Realität zusammen. Die Mitglieder des VDC setzen auf eine höhere Innovationstätigkeit und Produktivität durch Informationsvorsprung und Kostenvorteile.

Profil lightshape GmbH & Co. KG

lightshape ist eine Medienagentur, die sich auf hochwertige 3D-Bild- und Filmproduktionen sowie interaktive und Virtual Reality (VR) Anwendungen spezialisiert hat. Sie gehört zu den Vorreitern in der immersiven VR Szene und entwickelt innovative Business Anwendungen für Marketing und Engineering. Dazu gehören u. a. großflächige VR Installationen, die es mehreren Benutzern erlauben, gemeinschaftlich und ortsunabhängig miteinander in VR zu arbeiten und zu kommunizieren.

Der Gastgeber: Das Stadtkaufhaus Gerber

Das Gerber ist der selbstbewusste und hochwertige Gegenentwurf zum Mainstream in der Stuttgarter Innenstadt: ein lebendiges, vielfältiges Stadtkaufhaus, das zum Entdecken und Verweilen einlädt, das Shopping zum Erlebnis macht. Mit einem ausgewählten Angebot aus Einzelhandel und Gastronomie und mit kundenorientiertem Service spricht das Gerber lifestyleorientierte Millennials und neugierige, mode- und genussorientierte Kunden jeden Alters an, die Wert auf Individualität, Qualität und Service legen. Als Teil des Stuttgarter Gerberviertels – eines Quartiers mit zahlreichen Ecken und Kanten – und als einzigartiges, individuelles und inspirierendes Einkaufsquartier ist das Gerber die qualitätsvolle und kreative Verbindung von Urbanität, Beauty und Genuss.

Download Pressemitteilung: www.vdc-fellbach.de/downloads/pressemeldungen

Bitte lassen Sie uns ein Belegexemplar zukommen an: presse@vdc-fellbach.de

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Pressekontakt:

Michaela Kluin

Virtual Dimension Center (VDC) Fellbach

Auberlenstraße 13

70736 Fellbach

Tel: +49 (0) 711 58 53 09-12

E-Mail: michaela.kluin@vdc-fellbach.de

idw 2017/08