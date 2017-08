– Adalberto Campos Fernandes (Gesundheitsminister, Portugal)

– Awa Marie Coll-Seck (Gesundheitsministerin, Senegal)

– Raymonde Goudou Coffie (Gesundheitsministerin, Elfenbeinküste)

– Hermann Gröhe (Bundesgesundheitsminister, Deutschland)

– Seyed Hassan Hashemi (Gesundheitsminister, Iran)

– Bernard Haufiku (Gesundheitsminister, Namibia)

– Gerd Müller (Bundesentwicklungsminister, Deutschland)

– Samba Ousmane Sow (Gesundheitsminister, Mali)

– Elizabeth Blackburn (Nobelpreisträgerin, USA)

– Roger D. Kornberg (Nobelpreisträger, USA)

– Peter Albiez (CEO Pfizer, Deutschland)

– Werner Baumann (CEO, Bayer AG, Deutschland)

– Oleg Chestnov (stv. Generaldirektor, WHO, Schweiz)

– Francesca Colombo (Leiterin Gesundheit, OECD, Frankreich)

– Thomas B. Cueni (Generaldirektor, IFPMA, Schweiz)

– Karl Max Einhäupl (CEO, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Deutschland)

– Christoph Franz (Präsident des Verwaltungsrates, Roche, Deutschland)

– Chikwe Ihekweazu (CEO, Nigeria Centre for Disease Control, Nigeria)

– Neil Jordan (Geschäftsführer, Health Worldwide, Microsoft, USA)

– Thomas P. Laur (Präsident SAP Health, SAP SE, USA)

– Joanne Liu (Internationale Präsidentin, Doctors without Borders, Schweiz)

– Peter Maurer (Präsident, International Committee of the Red Cross, Schweiz)

– HRH Prinzessin Dina Mired (dsgn. Präsidentin, Union for International Cancer Control, Jordanien)

– Michel Sidibé (Geschäftsführender Director, UNAIDS, Schweiz)

– Elhadj As Sy (Generalsekretär, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Schweiz)

– Kevin Watkins (CEO, Save the Children, UK)

Der World Health Summit (15.-17. Oktober, Kosmos, Karl-Marx-Allee 131a, Berlin) steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker und gilt als das wichtigste strategische Forum für weltweite Gesundheitsfragen.

Zentrale Themen 2017 sind die Gesundheitspolitik der G7/G20, die Entwicklung neuer Impfstoffe, Digitalisierung und Big Data, Gesundheitssicherheit, urbane Gesundheit sowie Afrika und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

