Marburg im Sommer 1967: Als die tückische Seuche erstmals auftritt, kündigt sich die Infektion zunächst mit typischen Grippesymptomen an, mit hohem Fieber, Kopfweh und Gliederschmerzen. Aber schon nach kurzer Zeit erleiden die Betroffenen innere Blutungen. Binnen weniger Tage fordert die Krankheit fünf Todesopfer. Den Wissenschaftlern des Marburger Instituts für Virologie ist schnell klar, dass es sich um einen noch unbekannten Erreger handeln muss. In der kleinen oberhessischen Universitätsstadt geht die Panik um.

Bald stellt sich heraus: Alle Verstorbenen waren bei den Marburger Behringwerken beschäftigt und hatten Kontakt zu inneren Organen oder zum Blut einer afrikanischen Affenart, die dem Pharmaunternehmen zur Herstellung eines Impfstoffs diente. Im November 1967 weisen die Virologen nach, dass die Affen die Überträger der tödlichen Keime waren.

Heute weiß man, dass es sich um das erste Auftreten einer neuen, fadenförmigen Virusfamilie handelte, der Filoviren – Grund genug für das Institut für Virologie der Philipps-Universität, zum 50. Jahrestag der Entdeckung das 9. Internationale Filoviren-Symposium nach Marburg zu holen.

• Werner Slenczka gehörte zu den Forschern, die an der Identifizierung des Erregers beteiligt waren. Am 15. September berichtet er in der Aula der Alten Marburger Universität über die Umstände, die zur ersten Beschreibung des Virus führten (Abendvortrag in englischer Sprache).

• Das weitere Programm der Tagung umfasst Vorträge zur Struktur von Filoviren, zu ihrer Wirkungsweise und Ausbreitung, zu Abwehrreaktionen des Körpers, zu Impfstoffen und weiteren klinischen Maßnahmen. Zu den tödlichen Vertretern der Virusfamilie zählt neben dem Marburg- auch das Ebolavirus.

• Professor Dr. Werner Slenczka sowie Institutsleiter Professor Dr. Stephan Becker stehen am 15. September für Interviews zur Verfügung. Medienvertreter werden gebeten, ihr Interesse an einem Interview bis spätestens Montag 11. September 2017,

12 Uhr bei der Pressestelle der Philipps-Universität anzumelden:

Tel.: 06421/28-26118, E-Mail: . Interviewwünsche werden dem Datum der Anmeldung entsprechend berücksichtigt.

Weitere Informationen:

Ansprechpartner: Professor Dr. Stephan Becker,

Instituts für Virologie

Tel.: 06421 28-66253

E-Mail (Institutssekretariat Sabine Fischbach):

E-Mail Konferenzbüro:

Tagungshomepage:

idw 2017/08