Viele Menschen haben Kreuzschmerzen. Oft sind sie harmlos und gehen nach kurzer Zeit von selbst wieder weg. Meist lässt sich auch keine genaue Ursache für die Beschwerden feststellen. Kreuzschmerzen können aber auch dauerhaft werden oder wiederkehren. Das kann betroffene Menschen belasten und ihren Alltag erheblich einschränken.

Die Patientenleitlinie: Wissen verständlich erklärt

Nach der Aktualisierung der Nationalen VersorgungsLeitlinie Nicht-spezifischer Kreuzschmerz ist jetzt auch die dazugehörige Patientenleitlinie überarbeitet worden. Sie übersetzt die aktuellen Empfehlungen der Fachleitlinie in eine allgemeinverständliche Sprache. So erfahren Patienten zum Beispiel, warum Bewegung bei Kreuzschmerzen wichtig ist und Ärzte häufig keine Bildgebung veranlassen. Zudem können sie lesen, welche Methoden Experten bei plötzlichen oder andauernden Beschwerden empfehlen und von welchen sie klar abraten.

Kommentare einreichen

Fachkreise und Interessierte können ab sofort die Patientenleitlinie kostenfrei herunterladen und bis einschließlich 12. September 2017 ihre Anmerkungen abgeben. Besonders eingeladen sind Betroffene und Selbsthilfeorganisationen. Sie können ihre Kommentare frei formuliert oder mithilfe eines Fragebogens an das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) schicken. Das Redaktionsteam sichtet alle Rückmeldungen und entscheidet dann, ob diese in der endgültigen Patientenleitlinie berücksichtigt werden.

Bitte senden Sie Ihre Kommentare per E-Mail, Post oder Fax an:

Dr. Sabine Schwarz

Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ)

TiergartenTower, Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin

Fax: 030 4005 2555

Email:

Das Programm für Nationale VersorgungsLeitlinien (NVL)

Das NVL-Programm steht unter der Trägerschaft von Bundesärztekammer, Kassenärztlicher Bundesvereinigung und der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften. Mit der Durchführung wurde das ÄZQ beauftragt. Zu ausgewählten Krankheitsbildern arbeiten Experten und Patientenvertreter verschiedener Organisationen und Institutionen zusammen, um im Rahmen der strukturierten Versorgung chronisch kranker Menschen die angemessene und evidenzbasierte Patientenversorgung darzustellen.

