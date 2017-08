Ab 15 Uhr sind Spieler aller Altersklassen – mit Cochlea-Implantat (CI) oder Hörgerät, Angehörige und Interessierte sowie kurzfristig Entschlossene – herzlich willkommen. Austragungsort ist der Hannoversche Tennis Verein (HTV) in der Südstadt von Hannover, Bonner Straße 12. Nach der Preisverleihung klingt das Sportfest beim gemütlichen Beisammensein aus.

Für Rückfragen und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an die HNO-Klinik und das Deutsches HörZentrum Hannover (DHZ) der MHH, Oberärztin Professorin Dr. Anke Lesinski-Schiedat, Karl-Wiechert-Allee 3, 30625 Hannover. Oder Sie schicken eine Mail mit dem Betreff „Tennis-Turnier” an les@hoerzentrum-hannover.de.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Professorin Dr. Anke Lesinski-Schiedat, Telefon (0511) 532 6603, les@hoerzentrum-hannover.de.

idw 2017/08