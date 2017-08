Nachhaltige biotechnologische Produktionsmethoden sollen zukünftig besser in die industrielle Anwendung überführt werden. Der Einsatz von biobasierten Rohstoffen, zum Beispiel von Biomasse aus Mikroalgen, dient als Grundlage einer klimaneutralen biobasierten Wirtschaft. So sieht es die Regionale Innovationsstrategie des Landes Sachsen-Anhalt 2014 bis 2020 vor. Biofarbstoffe und Proteine sollen daher künftig industriell aus Mikroalgenbiomasse hergestellt werden können, die unter variabler Nutzung sowohl von Sonnenlicht und Kohlendioxid als auch von organischen Nährstoffen gewonnen wird. Die angestrebten Produkte sollen die steigende Nachfrage aus der Pharma-, Nahrungsmittel- und Futtermittelindustrie nach ökologischen Alternativen decken.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule Anhalt am Standort Köthen, des Fraunhofer-Zentrums für Chemisch-Biotechnologische Prozesse CBP in Leuna und des Max-Planck-Instituts für Dynamik komplexer technischer Systeme in Magdeburg haben nun ihre wissenschaftliche Expertise zur Analyse der verschiedenen verwendbaren Algenstämme, zu deren Kultivierung unter Freilandbedingungen sowie zur mathematischen Modellierung und Optimierung der gesamten Prozessführung in dem Verbundprojekt EMIBEX zusammengeführt.

Zunächst gilt es, die mixotrophe Prozessführung unter Laborbedingungen zu optimieren. Die Algen wachsen hierbei in Kombination sowohl per Photosynthese (autotroph) als auch mit Hilfe organischer Kohlenstoffquellen (heterotroph). Die mixotrophe Prozessführung vereint die Vorteile der Produktion Photosynthese-assoziierter Inhaltsstoffe (CO2-Verwertung) mit der deutlich höheren Produktivität der heterotrophen Kultivierung, um eine wirtschaftlichere Produktion der Algeninhaltsstoffe zu erzielen. Verschiedene Algenstämme werden hinsichtlich mixotropher Prozessführung im Labor analysiert. Im Pilotmaßstab unter Freilandbedingungen sollen sie anschließend optimal kultiviert werden. Darüber hinaus müssen die gewünschten Produkte kosteneffizient aus der Biomasse extrahiert werden können.

Das Projekt wird fortlaufend durch mathematische Modellierung und Optimierung unterstützt. Gezielte Experimente können so besser geplant und erforderliche Steuereingriffe in der Prozessführung vorhergesagt werden. Unter schwankenden Freilandbedingungen (Sonnenlicht, Temperatur und Kohlendioxid) muss zum Beispiel eine optimale Kultivierung gewährleistet werden. Mit Hilfe mathematischer Modellierung wird dafür eine Prozessführung entworfen. Basierend auf den Labor- und Freilandergebnissen wird schließlich ein mathematisches Gesamtprozessmodell erstellt, um den Prozess standortspezifisch ökologisch und ökonomisch bewerten zu können.

Das Verbundvorhaben ist auf 2,5 Jahre ausgelegt. Es wird mit 1,2 Millionen Euro vom europäischen Struktur- und Investitionsfond (EFRE) gefördert.

Übersicht der Projektpartner EMIBEX:

Analyse / Hochskalieren: Arbeitsgruppe Algenbiotechnologie, Hochschule Anhalt, Köthen, Leitung Frau Prof. Dr. Carola Griehl

Hochskalieren vom Labor- in den Pilotmaßstab: Hochschule Anhalt sowie Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse CBP, Leuna, Leitung Dipl.-Chem. Gerd Unkelbach und Dipl.-Ing. Gordon Brinitzer / Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB, Stuttgart, Dr. Ulrike Schmid-Staiger

Mathematische Modellierung und Optimierung: Fachgruppe Prozesstechnik, Team Biochemische Produktionssysteme mit Photosynthetischen Organismen, Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme Magdeburg, Prof. Dr.-Ing. Kai Sundmacher, Dr.-Ing. Robert Flassig

Kontakt:

Prof. Dr. Carola Griehl

Hochschule Anhalt

Fachbereich Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik

Arbeitsgruppe Biochemie / Algenbiotechnologie

Bernburger Straße 55

06366 Köthen

carola.griehl@hs-anhalt.de

03496 – 67 2526

www.bwp.hs-anhalt.de

Dr.-Ing. Robert Flassig

Fachgruppe Prozesstechnik

Teamleiter Biochemische Produktionssysteme mit Photosynthetischen Organismen

Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme Magdeburg

Sandtorstraße 1

39106 Magdeburg

flassig@mpi-magdeburg.mpg.de

0391 – 61 10 368

www.mpi-magdeburg.mpg.de/pse

Dipl.-Ing. Gordon Brinitzer

Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse in Leuna

c/o Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB, Arbeitsgruppe Technische Mikrobiologie

Am Haupttor

06237 Leuna

https://www.igb.fraunhofer.de/de/presse-medien.html

03461 43-9122

www.cbp.fraunhofer.de

Gabriele Ebel M.A.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme Magdeburg

Sandtorstraße 1

39106 Magdeburg

presse@mpi-magdeburg.mpg.de

0391 – 61 10 144

www.mpi-magdeburg.mpg.de

idw 2017/08