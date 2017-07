Im aktuellen Artikel wird über die besten Orte für einen Urlaub im Juli erzählt. Es gibt viele verschiedene Länder auf allen Ecken der Welt, wo Sie sich ausgezeichnet erholen können.

Die besten Urlaubsorte im Juli

Juli ist der perfekte Monat für einen Urlaub. Viele Menschen besuchen im Juli interessante Orte und sammeln neue Erfahrungen. Wir erzählen, welche Ländern Sie in diesem Monat besuchen können.

Perfekte Badeorte

Wenn Sie bevorzugen, während Ihres Urlaubs am Strand zu liegen und warme Sonnenstrahlen zu genießen, empfehlen wir Ihnen nach Ägypten oder in die Türkei zu fahren. Das heiße Klima und die schöne Natur dieser Länder lässt Sie nicht gleichgültig! Aber wenn Sie Ihren Urlaub in Europa verbringen möchten, wäre es für Sie besser, nach Italien, Spanien oder Griechenland zu fahren. Diese Länder sind für ihre prachtvollen Urlaubsorte weltweit bekannt.

Der Exkursionstourismus

Im Juli ist der Exkursionstourismus nicht besonders populär, weil die meisten Menschen verschiedene Badeorte wählen. Aber wenn Sie einen Strandurlaub langweilig finden, besuchen Sie atemberaubende nordische Länder! Sie können nach Finnland, Dänemark, Schweden und Norwegen fahren, um dort die besten Ausstellungen zu besuchen. Außerdem sind diese Länder reich an wunderschönen Naturdenkmälern und historischen Bauwerken. Das Klima ist in den nordischen Ländern im Juli ziemlich angenehm: es ist nicht heiß und fast überall können Sie die frische Meeresluft spüren. Was kann denn besser sein?

Der Urlaub im Gebirge

Einige Touristen bevorzugen den Sommer im Gebirge zu verbringen. Wenn Sie eine aktive Person sind, die lange Wanderungen genießt, wählen Sie ein gebirgiges Land. Sie können sich in Frankreich, Österreich und in der Schweiz erholen. In diesen Ländern können Sie wunderbare Landschaften und unberührte Natur genießen. Diesen Urlaub werden Sie während des ganzen Jahres in die Erinnerung zurückrufen.

Die Reise mit Kindern

Wenn Sie sich entschieden haben, mit Kleinkindern zu reisen, wäre es für Sie besser, nicht ins Ausland zu fahren, weil die Kinder den Luftveränderungen gegenüber empfindlich sind. In Deutschland gibt es viele ausgezeichnete Urlaubsorte für Kinder und Erwachsene. Sie können einen perfekten Familienurlaub an der Ost- und Nordsee, im Allgäu sowie am Bodensee genießen. Erfahren Sie zuerst, welche Hotels besondere Bequemlichkeiten für Familien mit Kindern anbieten, und genießen Sie Ihren Sommerurlaub!

Asiatische Sommerferien

Wenn Sie von der orientalischen Kultur begeistert sind, besuchen Sie ein asiatisches Land. Obwohl einige Touristen der Meinung sind, dass das heiße Klima Asiens im Sommer keine guten Urlaubsbedingungen schafft, gibt es viele Orte, die man besuchen kann. Die besten orientalischen Urlaubsorte befinden sich in China, Indonesien, Singapur, Philippinen und Thailand.

Schlussfolgerungen

Sie können im Juli zahlreiche überraschende Länder mit heißen Stränden und herrlichen Sehenswürdigkeiten besuchen. Die Wahl des idealen Urlaubsortes hängt nur von Ihrer Phantasie und Ihren Möglichkeiten ab!

M.W.