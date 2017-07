Am Mittwoch, den 30. August 2017 findet von 17:00 bis 19:00 Uhr an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie in Hamburg eine Informationsveranstaltung zum berufsbegleitenden Masterstudiengang Soziale Arbeit statt. Alle Interessierten sind hierzu in den Horner Weg 170, Raum EG 1 herzlich eingeladen, um sich über die Studieninhalte und Bewerbungsmodalitäten zu informieren. Eine Bewerbung für den nächsten Studienbeginn zum Wintersemester 2017/2018 ist bis zum 30. September 2017 möglich.

Der konsekutive Studiengang Soziale Arbeit (M.A.) bietet neben vertiefenden generalistischen Inhalten eine fachliche Spezialisierung in den beiden Wahlschwerpunkten „Sozialraumorientierung“ und „Ethik und Management“. Das Studium folgt einem flexiblen Modell mit insgesamt 90 oder 120 Credit Points, je nach individueller Vorqualifikation. Die Dauer des Studiums (5 oder 7 Semester) ist an die jeweilige persönliche Situation (Berufstätigkeit, Familie) anpassbar.

Angesprochen sind Studieninteressierte mit Diplom- oder Bachelorabschluss der Fachrichtung Soziale Arbeit oder mit einem Studienabschluss in einem anderen sozial-, geistes- oder gesundheitswissenschaftlichen Fach, die sich wissenschaftlich weiterqualifizieren möchten. Mit den inhaltlichen Schwerpunkten „Sozialraumorientierung“ sowie „Ethik und Management“ werden Themen aufgegriffen, die aktuell in der Berufspraxis an Bedeutung zunehmen. Denn sowohl das Management sozialer Organisationen als auch die sozialräumliche Ausrichtung von Dienstleistungen bedürfen entsprechend qualifizierter Fachexpert_innen.

Der berufsbegleitende Masterstudiengang qualifiziert für operative, koordinierende, planende und leitende Tätigkeiten in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit. Mögliche berufliche Tätigkeitsbereiche sind z. B. konzeptionelle, planerische und projektbezogene Aufgaben in Wohlfahrtsverbänden und der öffentlichen Verwaltung. Die Planung, Gestaltung und Koordinierung sozialräumlicher Entwicklungsprozesse, Leitungsaufgaben in sozialen Organisationen und die Gestaltung von Organisationsentwicklungsprozessen zählen ebenso zu den beruflichen Perspektiven. Zudem eröffnet der Abschluss Master of Arts (M.A.) den weiteren wissenschaftlichen Weg zur Promotion.

Alle Infos auf einen Blick

Informationsveranstaltung

Wann: 30. August 2017 von 17:00 bis 19:00 Uhr

Wo: Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie, Horner Weg 170, Raum EG 1

Bewerbungsschluss für das WiSe 2017/2018: 30. September 2017

Weitere Informationen unter:

http://www.ev-hochschule-hh.de/studienangebot/master-soziale-arbeit-berufsbegleitend/

Informationen zum Studiengang:

Studiengangskoordination

Prof. Dr. Kathrin Hahn

040/ 65591-295

khahn@rauheshaus.de

Studiengangssekretariat

M.A. Kulturwiss. Nicole Thalmann

040/ 65591-296

master.eh@rauheshaus.de

idw 2017/07