Die Veranstalter des 6. Dresdner Medizinrechtssymposiums – die Weiterbildungsuniversität der TU Dresden (DIU) und der Förderverein Medizinrecht der DIU e.V. – packen auch in diesem Jahr die „heißen Eisen“ des deutschen Gesundheitssystems an. Das Publikum diskutiert mit dem interdisziplinären und hochkarätigen Referenten am 29. und 30. September im Festsaal der Sächsischen Landesärztekammer, Schützenhöhe 16, 01099 in Dresden unter dem diesjährigen Motto: „Quo vadis Gesundheitssystem?“.

Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. iur. Ferdinand Kirchhof, eröffnet das Symposium mit einem Vortrag zum Thema „Grundgesetz und Sozialversicherungsrecht“. Im Anschluss referiert der Vorsitzende Richter des 6. Senats am Bundessozialgericht, Prof. Dr. iur. Ulrich Wenner, zum Thema: „Aktuelles aus dem Bundessozialgericht zum Thema MVZ“.

Den Interessierten bieten wir zwei Tage Medizinrecht intensiv:

• Patientenverfügung – neue Aspekte

• Arzthaftungsrecht auf dem Prüfstand – Entschädigung durch Sozialisierung?

• Quo vadis Arzneimittelversorgung?

• Schadensprävention im Krankenhaus – Vermeidung von Organisationsverschulden

• Podiumsdiskussion „Quo vadis E-Health“

• Ärzteportale – was ist erlaubt?

• Qualitätsabhängige Zu- bzw. Abschläge in der Krankenhausfinanzierung

• Zulässige Kooperation oder Korruption? – Eine Gratwanderung

• Aktuelle medizinrechtliche Aspekte in der präklinischen Notfallmedizin

• Die psychiatrische Zwangsbehandlung zwischen Ambulanz und Station.

Das Dresdner Medizinrechtssymposium ist ein etabliertes und neutrales Forum, welches Medizinern, Juristen, Ökonomen und Pflegekräften eine Plattform bietet, um aktuelle Problemstellungen und Lösungsansätze interdisziplinär, kontrovers sowie praxisnah zu diskutieren.

Interessierte und Pressevertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

