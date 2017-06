Mit der Neukonzeption des „Forschungsunterstützenden Klinischen Arbeitsplatzsystems“ (KAS) an der Universitätsmedizin Greifswald ist im Nordosten ein neues eHealth-Leuchtturmprojekt auf den Weg gebracht worden. Die Universitätsmedizin Greifswald wird im Rahmen einer Fachtagung über den aktuellen Stand und die bisherigen Ergebnisse informieren und als zusätzliches Plus die Integration von Versorgung und Forschung live demonstrieren. Auch dazu sind die Medienvertreter herzlich willkommen (s. Ablauf). Im Rahmen der Pressekonferenz soll zudem ein Countdown für den Beginn des UMG-weiten Echtbetriebs am 1. Januar 2018 ausgelöst werden.

Pressekonferenz mit Wissenschaftsministerin Birgit Hesse

Mittwoch, 5. Juli 2017;

um 11.30 Uhr

Universitätsmedizin Greifswald, Sauerbruchstraße, Hörsaal Nord

Ablauf

09.00 Uhr – Eröffnung Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Max P. Baur

09.15 Uhr – Forschungsstrategie KAS+ und BMBF-Initiative Medizininformatik

09.45 Uhr – Aktueller Stand des KAS+-Projektes

10.15 Uhr – Demonstration und Erläuterungen zur Plattform Krankenversorgung im KAS+

11.30 Uhr – Pressekonferenz und Start Countdown

12.30 Uhr – Grußwort Wissenschaftsministerin Birgit Hesse

12.45 Uhr – Forschungsstrategie KAS+ und BMBF-Initiative Medizininformatik, II. Teil

13.00 Uhr – Demonstration und Erläuterungen zur Forschungsintegration im KAS+

13.45 Uhr – Ausblick für das KAS+

