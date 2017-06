Mit den Blitzen des Röntgenlasers lassen sich kleinste Details auf molekularer Ebene entschlüsseln, Vorgänge untersuchen, wie sie im Inneren von Planeten ablaufen, oder schnellste chemische Reaktionen wie in einem Film abbilden. Die Forscherinnen und Forscher erhoffen sich davon bedeutende Impulse für die Entwicklung von Therapien beispielsweise gegen Krankheiten wie Alzheimer oder die Creutzfeld-Jakob, Fortschritte bei der Entwicklung von Katalysatoren oder von neuen Materialien sowie die Entwicklung effizienterer und umweltfreundlicher chemischer Verfahren.

Nun hat die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) ein Faktenblatt über den Röntgenlaser der Superlative herausgegeben. Das aktuelle Physikkonkret finden Sie beiliegend als PDF-Dokument sowie im Internet unter: http://www.dpg-physik.de/veroeffentlichung/physik_konkret/pix/Physik_Konkret_31.pdf. (PDF: 2661 kB)

Mit dem Physikkonkret bietet die DPG in kompakter und allgemeinverständlicher Form Fakten zu aktuellen wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Fragen. Zugleich möchte die DPG allen Menschen die Faszination physikalischer Phänomene näherbringen und auf die Relevanz der Physik für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hinweisen. Unter www.physikkonkret.de stehen alle bisherigen Ausgaben von Physikkonkret abrufbereit.

