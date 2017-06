Obwohl vergleichbar mit dem Konzept der Science-Cafés, hat die “Bar of Science”, mit acht Vorträgen verteilt über fünf Veranstaltungsorte und auf zwei Tage, doch einen etwas anderen Ansatz.

Unsere Referenten werden über viele interessante Themen in der Neurowissenschaften, wie die Evolution des Gehirns, Lernen und Gedächtnis, selektive Aufmerksamkeit, neue Entwicklungen bei der Visualisierung des Gehirns und das Tarnungsverhalten in Kopffüßern, vortragen.

Die fünf Veranstaltungsorte sind im Frankfurter Norden (Tower Café am alten Flugplatz und das kürzlich eröffnete Stadtteiltreff „Deassauer“) und in der Nähe der Innenstadt (Chinaski nah zu der Alten Oper sowie Cafuchico und „Milch und Zucker“ an der Eckenheimer Landstraße). Es werden sowohl deutschsprachige als auch englischsprachige Vorträge angeboten. Alle Vorträge sind kostenlos.

Bitte besuchen Sie die Website www.brain.mpg.de/barofscience für weitere Informationen über die Referenten, die Veranstaltungsorte sowie über den Zeitplan.

idw 2017/06