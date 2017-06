Prof. Dr. Werner Brinker, bis 2015 Vorstandsvorsitzender der EWE AG, nahm heute im Rahmen des jährlich stattfindenden OFFIS-Tages vor rund 100 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft die Urkunde entgegen. OFFIS Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Nebel bedankte sich für sein langjähriges, großes Engagement beim Aufbau und nachhaltigem Ausbau des OFFIS.

Brinker engagierte sich in besonderem Maße für die Universität und das OFFIS. Im Wissenschaftlichen Beirat des OFFIS war er von 2000 bis 2010 aktiv und gab zahlreiche wichtige Impulse besonderes zur Verknüpfung wissenschaftlicher Fragen mit einem Anwendungsbezug in der Wirtschaft. Der Auf- und Ausbau der Energieinformatik im OFFIS ist maßgeblich auf erste Projekte in Kooperation mit der EWE Aktiengesellschaft zurückzuführen. Seit Gründung der Berufsakademie, heute IBS (Informatik und Business School) Oldenburg ist er Mitglied deren Trägervereins. Auch war er von 2011 bis 2012 Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft der Freunde und Förderer des OFFIS.

„Wir danken ihm für die aufgeschlossene und verlässliche Begleitung auf diesem Weg, für die stets konstruktive Kritik zur Profilbildung und für die vielfältigen Impulse, die den heutigen Charakter von OFFIS entscheidend mitprägen.“ so Nebel bei der Urkundenübergabe.

Am Nachmittag drehte sich im OFFIS alles um „Technische Assistenz für die Arbeit von Morgen“. Dass moderne Informationstechnologien die Arbeit von Morgen wesentlich verändern werden, war dabei unbestritten. Aufgezeigt wurden in den vielfältigen Vorträgen aus den Gebieten der Pflegewissenschaft, Informatik, Medizintechnik und Ethik jedoch die unterschiedlichen Fragestellungen und Herangehensweisen. Von der Patientenüberwachung in der Intensivpflege bis zum Vergleich der Umsetzung und Akzeptanz von Servicerobotik in Europa und Japan wurden die Herausforderungen beleuchtet und mit den Teilnehmern diskutiert.

Ihr direkter Ansprechpartner für Rückfragen:

Britta Müller – Leitung Marketing und Kommunikation

OFFIS – Institut für Informatik, Escherweg 2 – 26121 Oldenburg – Germany

Tel: 0441-9722182

Email:

Liste aller Ehrenmitglieder im OFFIS | Stand Juni 2017:

• Prof. Dr. Werner Brinker, ehem. Sprecher des wissenschaftlichen Beirats, Vorstandsvorsitzender der EWE AG a.D.

• Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Claus, OFFIS Gründer und erster Vorstandsvorsitzender

• Prof. Dr. Michael Daxner, Präsident a. D. der Universität Oldenburg

• Horst Milde, Präsident des niedersächsischen Landtages a. D.

• Helga Schuchardt, Niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur a. D.

• Prof. Dr. Roland Vollmar, ehemaliger Sprecher des wissenschaftlichen Beirats

• Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Wahlster, Sprecher des wissenschaftlichen Beirats

Über OFFIS:

OFFIS ist ein 1991 gegründetes, international tätiges Forschungs- und Entwicklungsinstitut für ausgewählte Informatiktechnologien und praxisrelevante IT-Forschungsbereiche. Rund 250 Mitarbeiter vereinen in durchschnittlich 70 laufenden Forschungsprojekten Technologie- und Branchen-Know-how unter anderem in den Themenbereichen Energie, Gesundheit und Verkehr.

Weitere Informationen auf den Webseiten:

idw 2017/06