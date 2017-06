Die rheinland-pfälzische Digitalpolitik wird im ersten Digitalkabinett eines Landes strategisch koordiniert. Mit dem Digital-Dialog und dem Landesrat für digitale Entwicklung und Kultur wird die Strategie gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Expertinnen und Experten gestaltet. Prof. Peter Liggesmeyer, der selbst auch Mitglied des Landesrates ist, betonte: „Intelligente Digitalisierung bedeutet auch, das Potenzial von Daten für Wirtschaft und Bürger auszuschöpfen, ohne dabei den Datenschutz zu gefährden. Es gilt, den Schritt von klassischer Datensicherheit hin zu Datennutzungskontrolle zu gehen. Anstatt Daten wegzuschließen und sich der damit verbundenen Chancen zu berauben, können Bürger wie Unternehmen zukünftig jederzeit die volle Kontrolle über ihre Daten behalten.“

Das von ihm geführte Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE setzt im digitalen Wandel auf Lösungen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und einen echten Mehrwert schaffen, sowohl für die Städte, aber vor allem auch für Bürger, Kommunen und Unternehmen in ländlichen Regionen. Gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Innenministerium und der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e. V. wurde beispielsweise das Projekt Digitale Dörfer 2.0 initiiert. Dabei wurden in den Modellverbandsgemeinden Eisenberg, Göllheim und Betzdorf-Gebhardshain unter anderem innovative Apps entwickelt, um das Zusammenspiel von Handel, freiwilligen Helfern und Verwaltung digital zu organisieren.

Das Digital Breakfast fand auf Einladung der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin, der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e. V. und des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software Engineering IESE statt. Die Landesvertretung lädt regelmäßig Politiker, Wissenschaftler und Unternehmen zu Themen des digitalen Wandels ein und bietet mit dem Veranstaltungsformat eine Plattform zur Vernetzung und Diskussion.

Über das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE

Das Fraunhofer Institut für Experimentelles Software Engineering IESE in Kaiserslautern ist seit mehr als 20 Jahren eine der weltweit führenden Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der Software- und Systementwicklungsmethoden. Unter der Leitung von Prof. Peter Liggesmeyer und Prof. Dieter Rombach haben die wissenschaftlichen Mitarbeiter in mehr als 1.200 Projekten ihre Kompetenzen aus den Bereichen Prozesse, Architektur, Security, Safety, Requirements Engineering und User Experience eingebracht. Das Fraunhofer IESE beschäftigt sich mit innovativen Themen rund um digitale Ökosysteme wie zum Beispiel Industrie 4.0, Big Data und Cyber-Security. Als Technologie- und Innovationspartner für die digitale Transformation in den Bereichen Autonomous & Cyber-Physical Systems und Digital Services erforscht das Institut das Zusammenspiel von eingebetteten Systemen und Informationssystemen in digitalen Ökosystemen.

Das Fraunhofer IESE ist eines von 69 Instituten und Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft. Zusammen gestalten sie die angewandte Forschung in Europa wesentlich mit und tragen zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bei.

idw 2017/06