Am 15. Juni 2017 veranstalten die Alice Salomon Hochschule Berlin, die Charité – Universitätsmedizin Berlin sowie die Evangelische Hochschule Berlin ein Symposium zum Thema „Interprofessionelles Lernen und Lehren in Berlin – für eine bessere Gesundheitsversorgung“. Das Symposium, das auf dem Campus der Charité in Berlin-Mitte stattfindet, stellt die Ergebnisse zweier Projekte der letzten vier Jahre zur interprofessionellen Ausbildung in den Berufsbildern Medizin, Ergotherapie, Physiotherapie und Pflege vor.

Ziel der Projekte INTER-M-E-P-P (Interprofessionelles Lernen und Lehren in Medizin, Ergotherapie, Physiotherapie und Pflege) und interTUT (interprofessionelle Tutorien) war es, interprofessionelle Lehr- und Lernveranstaltungen zu entwickeln, durchzuführen und anschließend zu evaluieren. Die Erfahrungen in der interprofessionellen Lehre sowie in der institutionsübergreifenden Zusammenarbeit wurden gesammelt und Chancen sowie Hürden für eine gemeinsame Ausbildung von Mediziner_innen, Pflegenden und Ergo- und Physiotherapeut_innen identifiziert.

Als Ergebnis der zwei Projekte wird zudem der „Berliner Aufruf für interprofessionelle Ausbildung und Kooperation in den Gesundheitsberufen“ präsentiert, um bildungspolitisch die Weichen für eine interprofessionelle Ausbildung in den Gesundheitsberufen zu stellen.

Auf dem Symposium kommen auch die studentischen Mitarbeiter_innen zu Wort und andere Berliner Projekte werden vorgestellt. Die Veranstaltung bietet einen Rahmen für Austausch und Vernetzung von Lehrenden und Akteuren in Berlin, die sich für die gemeinsame Ausbildung von Mediziner_innen, Pflegenden und Therapeut_innen engagieren.

Projektleitungen:

Prof. Dr. Cornelia Heinze, Evangelische Hochschule Berlin

Prof. Dr. Heidi Höppner, Alice Salomon Hochschule Berlin

Prof. Dr. Harm Peters, Charité – Universitätsmedizin Berlin

Projektkoordination und Kontakt:

Ronja Behrend (Tel.: 030 / 450 576 418, E-Mail: ronja.behrend@charite.de)

Veranstaltungsort:

Charité Campus Mitte

Charité Crossover (CCO)

Virchowweg 6

10117 Berlin

Beginn: 15:00 Uhr

Ende: gegen 19 Uhr

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Über die Alice Salomon Hochschule Berlin

Die Alice Salomon Hochschule Berlin bietet Bachelor- sowie Masterstudiengänge für Soziale Arbeit, den Gesundheitsbereich sowie Erziehung und Bildung im Kindesalter an. Derzeit studieren circa 3.700 Studierende an der Hochschule mit Sitz in Berlin-Hellersdorf. www.ash-berlin.eu

Für weitere Informationen:

Alice Salomon Hochschule Berlin

Susann Richert │ Pressesprecherin

Tel.: +49 (0)30 99 245 -426

richert@ash-berlin.eu

idw 2017/06