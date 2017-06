An Pflegekräfte, die sich akademisch qualifizieren möchten, richtet sich die Rheinische Fachhochschule Köln (RFH) in einem Informationsabend am Dienstag, 20. Juni 2017 um 18 Uhr (Schaevenstr. 1 a/b, 50676 Köln, Raum S015). Der berufsbegleitende Studiengang Intensivierte Fachpflege wurde in Kooperation mit dem Bildungszentrum des Universitätsklinikums Bonn im Zuge der Forderung des Wissenschaftsrates zur Steigerung der Akademisierung in der Pflege für Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen mit einer abgeschlossenen Fachweiterbildung entwickelt. Diese Pflegefachkräfte können sich die ersten drei Semester des Studiengangs (dies entspricht 90 Credit Points) beim Vorliegen einer Fachweiterbildung beispielsweise für Intensivpflege, Anästhesie, Onkologie oder Pädiatrie anerkennen lassen. In diesem Fall erlangen sie den Studienabschluss des Bachelor of Science in nur vier Semestern. Ohne Fachqualifikation beträgt die berufsbegleitende Regelstudienzeit sieben Semester.

Mit dem Studium erweitern Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen fundiert ihre praktischen und theoretischen Kenntnisse und können sich u.a. auf Führungspositionen in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen im Gesundheitswesen vorbereiten. Zudem gewinnen sie mit dem Studium neue berufliche Perspektiven. Die Studieninhalte sind multidisziplinär für ein praxisorientiertes und patientenzentriertes Handeln angelegt: Studierende vertiefen ihre medizinisch-naturwissenschaftlichen Kenntnisse und erweitern ihren Blick für ethische und soziale Fragestellungen bei der Patientenbehandlung. Sie bauen ihre Kompetenz in der fachspezifischen Versorgung der Patienten aus, beispielsweise in der Fallsteuerung komplexer Pflegesituationen bei Erwachsenen und Kindern oder bei der Kommunikation mit schwer Erkrankten und deren Angehörigen. Zusätzlich vermittelt der Studiengang betriebswirtschaftliche und medizinrechtliche Kenntnisse sowie fundiertes Wissen im Umgang mit Versorgungs- und Forschungsprojekten.

