Am 2. Juni 2017 ist es so weit: Der weltweit größte Krebskongress, die Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO), öffnet für fünf Tage seine Türen. Rund 35.000 Wissenschaftler, Mediziner und Vertreter der Industrie werden aus der ganzen Welt nach Chicago kommen, um sich über die neuesten Entwicklungen und Fortschritte in der Krebstherapie auszutauschen.

Roche trägt auf dem ASCO 2017 auch in diesem Jahr entscheidend zu den Fortschritten in der Onkologie bei: Mit über 190 Abstracts zu insgesamt 20 unterschiedlichen Substanzen. Im Mittelpunkt stehen Phase-III-Daten zur personalisierten Medizin bei HER2-positivem Brustkrebs im kurativen Setting sowie beim ALK-positiven Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Zudem präsentieren wir neue Erkenntnisse zur Krebsimmuntherapie.

Newsroom für Journalisten

Speziell für Journalisten haben wir zudem einen Newsroom mit aktuellen Informationen sowie Hintergrundmaterialien zum ASCO 2017 eingerichtet: www.roche.de/medien/asco-newsroom-2017. Bitte beachten Sie, dass dieser Pressebereich nur Journalisten vorbehalten ist und die Inhalte zum Teil Login-geschützt sind.

Weitere Informationen zu Roche auf dem ASCO 2017 finden Sie unter www.roche.de/innovation/asco2017.

Folgen Sie uns auch auf Twitter! Unser Account @roche_de berichtet direkt vom ASCO.

