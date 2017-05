Die Deutsche Stiftung für Herzforschung vergibt auch 2017 den August Wilhelm und Lieselotte Becht-Forschungspreis. Ausgezeichnet wird eine wissenschaftlich exzellente und zugleich patientennahe Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Krankheiten. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und dient der Nachwuchsförderung. Teilnahmeberechtigt sind in Deutschland tätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das 40. Lebensjahr noch nicht überschritten haben. Die Arbeit darf einen Gesamtumfang von 20 Seiten nicht überschreiten. Sie kann bereits veröffentlicht worden sein, jedoch nicht länger als in dem der Ausschreibung vorangegangenen Jahr. Eine Zusammenfassung in deutscher Sprache ist allen eingereichten Arbeiten grundsätzlich voranzustellen.

Die Bewerbungsunterlagen mit tabellarischem Lebenslauf und der Einverständniserklärung der Co-Autoren sowie deren Angabe zu ihren Arbeitsanteilen sind als PDF-Datei per E-Mail () bis spätestens 14. Juli 2017 einzureichen. Informationen zur Bewerbung sind abrufbar unter Alle Bewerbungen werden einem Gutachtergremium vorgelegt und von diesem nach einem Punktesystem bewertet.

Alle Bewerber verpflichten sich, im Falle der Prämierung eine für die Veröffentlichung in der Zeitschrift der Deutschen Herzstiftung HERZ HEUTE allgemeinverständliche Kurzfassung zu erstellen. Über die Vergabe des Preises entscheidet der Vorstand der Deutschen Stiftung für Herzforschung auf Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der „Herztage“ der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie im Oktober 2017 in Berlin.

Informationen:

Deutsche Stiftung für Herzforschung

Valerie Popp

Telefon 069 955128-119

popp@herzstiftung.de

Bockenheimer Landstraße 94-96

60323 Frankfurt am Main

idw 2017/05