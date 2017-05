Ein französisches Forscherteam in Paris (AP-HP [1], INRA [2], Gustave-Roussy-Institut und Inserm [3]) hat die wichtige Rolle der Darmflora für die Immuntherapie bei Krebs-Patienten aufgezeigt. Beim Menschen trägt die Zusammensetzung der Darmflora zur Identifizierung der Patienten bei, die positiv auf die Behandlung ansprechen. Somit könnte eine Veränderung dieser Zusammensetzung die Wirksamkeit der Versorgung verbessern.

Die Darmflora setzt sich aus über 100 000 Milliarden Bakterien zusammen und spielt eine entscheidende Rolle für die Entwicklung des Immunsystems. Im Rahmen ihrer Studie haben die Forscher die Darmflora von 26 Melanom-Patienten analysiert. Alle Patienten wurden mit Ipilimumab behandelt – Ipilimumab ist eine Immuntherapie, die das Immunsystem des Patienten nutzt, um die Erkrankung zu bekämpfen. Diese Behandlung ist bei einem Teil der Patienten wirksam, führt jedoch zu ernsthaften Nebenwirkungen, wie Enterokolitis.

Die Forscher haben gezeigt, dass die Zusammensetzung der Darmflora die Identifizierung von Patienten ermöglicht, die positiv auf die Immuntherapie reagieren bzw. eine Enterokolitis entwickeln werden. Diese Ergebnisse bestätigen die Rolle der Darmflora für die Immuntherapie in Krebsfällen. Sie verbessern die Identifizierung der Patienten, bei denen diese Behandlungen wirksam wäre und sind ein wichtiger Fortschritt für die Verbesserung der Immuntherapie.

[1] AP-HP – staatliche Krankenhauseinrichtung von Paris

[2] INRA – französisches Institut für Agrarforschung

[3] Inserm – französisches Institut für Gesundheit und medizinische Forschung

Originalpublikation: Carbonnel, F., Soularue, E., Coutzac, C., Chaput, N., Mateus, C., Lepage, P., & Robert, C. (2017, April). Inflammatory bowel disease and cancer response due to anti-CTLA-4: is it in the flora?. In Seminars in immunopathology (pp. 1-5). Springer Berlin Heidelberg.

Quelle: “La composition du microbiote intestinal prédit l’efficacité et la tolérance de l’immunothérapie du cancer chez l’homme”, Pressemitteilung des Inserm, 25.04.2017 – http://presse.inserm.fr/la-composition-du-microbiote-intestinal-predit-lefficacite-et-la-tolerance-de-limmunotherapie-du-cancer-chez-lhomme-2/28119/

