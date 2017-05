Billionen Bakterien und andere Mikroorganismen auf unserem Körper bilden unser Mikrobiom. Um zukünftige, erfolgreiche Strategien zur Therapie chronisch-entzündlicher Erkrankungen zu schaffen ist ein umfangreiches Wissen über die Zusammensetzung und Funktion dieses zusätzlichen „Organs“ unerlässlich. Diese komplexe Forschung an die Bevölkerung zu vermitteln stellt eine enorme Herausforderung dar. Hier waren die Studierenden der Muthesius Kunsthochschule als eine Art Vermittler tätig, denn sie übersetzten die komplexen Forschungsinhalte in eine verständliche, künstlerische Sprache.

Nach Besuchen im Labor und in der Klinik, bei denen ein inhaltlicher Austausch mit Cluster-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stattfand, entstanden insgesamt 18 Projekte, darunter Fotografien, Comics, Malerei und Installationen. Dabei handelt es sich nicht um eine Visualisierung medizinischer Forschungsthemen. Vielmehr haben die verschiedenen Erkrankungen die Studierenden intuitiv und persönlich berührt; diese Empfindungen sind in die künstlerische Umsetzung mit eingeflossen. Auf diese Weise entstanden zahlreiche, jeweils einzigartige Blickpunkte auf die medizinische Entzündungsforschung am Patienten.

Informationen zur Ausstellung:

Titel: Das Mikrobiom – Der Mensch ist nicht allein.

Laufzeit: 21.05.2017 – 28.02.2018

Ort: Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung der Universität Kiel (Brunswiker Str. 2, 24105 Kiel)

Öffnungszeiten: Di-Fr 10 -16 Uhr, So 12-16 Uhr

Die Folgen der chronisch entzündlichen Darmerkrankung „Colitis ulcerosa“ werden anhand einer Plakatserie prozentual dargestellt. Der Betrachter erfährt durch wissenschaftlich fundierte Fakten und persönliche Berichte, wie das Leben durch die Folgen der Erkrankung beeinflusst wird. Das auditive Erlebnis und die menschlichen Puppen bewirken eine nähere Identifizierung mit den Betroffenen.

„Ich Kollektiv“. Die Installation zeigt prominente Bakterien der drei Lebensräume Haut, Mundhöhle und Darmtrakt. So schafft sie ein Bewusstsein für Bakterien als einen wichtigen Bestandteil des Individuums Mensch.

Bakterien und Mikroorganismen sind ein untrennbarer Teil unseres Organismus. „Das Vielfache und das Einfache.“ Zahlreiche Zeichnungen der Masterklasse „Illustration“.

Anfassen erwünscht! Kein anderes Organ des menschlichen Körpers weist eine so hohe Zahl an krankhaften Veränderungen auf wie die Haut. Durch Abstraktion dieser Hautkrankheiten sollen die Barrieren fallen und es den Ausstellungsbesuchern leichter machen, sich Hautkrankheiten zu nähern und sie auf haptischer Ebene zu erleben.

Professorin Silke Juchter von der Muthesius Kunsthochschule führte Interessierte durch die Ausstellung.

Der Exzellenzcluster „Inflammation at Interfaces/Entzündungsforschung“ wird seit 2007 durch die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder mit einem Gesamtbudget von 68 Millionen Euro gefördert; derzeit befindet er sich in der zweiten Förderphase. Die rund 300 Clustermitglieder an den insgesamt vier Standorten: Kiel (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein), Lübeck (Universität zu Lübeck, UKSH), Plön (Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie) und Borstel (Forschungszentrum Borstel – Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften) forschen in einem innovativen, systemischen Ansatz an dem Phänomen Entzündung, das alle Barriereorgane wie Darm, Lunge und Haut befallen kann.

