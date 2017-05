Mit ihrem wissenschaftlichen Forschungspreis verfolgen die systemischen Verbände das Ziel, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern, die Weiterentwicklung der Forschungs-

und Praxismethoden im Kontext des systemischen Denkens anzuregen und die Bedeutung des systemischen Ansatzes für die therapeutische und beraterische Praxis zu verdeutlichen.

Der Preis ist als Förderpreis konzipiert. Angenommen werden Masterarbeiten, Dissertationen, Habilitationen oder Forschungsarbeiten aus einem Projekt, das in oder auch außerhalb der Hochschule durchgeführt wurde. Erwünscht sind aktuelle Forschungsarbeiten, die nicht oder bei Einreichung nicht länger als ein Jahr veröffentlicht sind.

Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert.

Mit dem Preis soll eine Arbeit ausgezeichnet werden, die einen innovativen Beitrag zur

Weiterentwicklung systemischer Forschung leistet. Dies ist möglich durch

– eine innovative Verknüpfung von systemischer Theorie und Methode

– anregende Theoriebildung und -entwicklung

– überzeugende Impulse für die systemische Praxis

– ein neuartiges /kreatives methodisches Design

Die Forschungsarbeiten können sich auf alle Felder systemischen Arbeitens beziehen und Fragen zu Therapie, Beratung, Supervision, Mediation, Coaching oder Organisationsberatung, aber auch weitere systemisch relevante Themenstellungen bearbeiten.

Die Preisvergabe erfolgt auf der SG-Mitgliederversammlung am 6. Juni 2018 in Köln.

Bitte reichen Sie Ihre Arbeit zusammen mit dem Deckblatt bis zum 10. Dezember 2017

in zweifacher Ausführung und digital ein bei:

Systemische Gesellschaft e.V.

„Wissenschaftlicher Forschungspreis“

Brandenburgische Straße 22,

D-10707 Berlin

Telefon: +49-30-53 69 85 04

Telefax: +49-30-53 69 85 05

E-Mail: info@systemische-gesellschaft.de

WWW: https://www.systemische-gesellschaft.de

Alle Informationen zur Bewerbung auf www.systemisch-forschen.de sowie den Internetseiten von SG (systemische-gesellschaft.de) und DGSF (dgsf.org).

idw 2017/05