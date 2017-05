Über die Homepage der Hochschule für Gesundheit (hsg) können sich Studieninteressierte ab sofort und bis zum 15. Juli 2017 um einen NC-Studienplatz (Studienplatz mit Numerus Clausus) zum Studienstart im Wintersemester 2017/2018 bewerben.

Aktuell bietet die Hochschule acht Bachelor- und zwei Master-Studiengänge im Bereich Gesundheit an. Studieninteressierte können unter den Bachelor-Studiengängen Ergotherapie, ‚Evidenzbasierung pflegerischen Handelns‘, ‚Gesundheit und Diversity‘, ‚Gesundheit und Sozialraum‘, Hebammenkunde, Logopädie, Pflege sowie Physiotherapie wählen. Die Titel der Master-Studiengänge lauten ‚Evidence-based Health Care’ und ’Gesundheit und Diversity in der Arbeit‘.

Die neuen Studiengänge ‚Evidenzbasierung pflegerischen Handelns‘ und ’Gesundheit und Diversity in der Arbeit‘ befinden sich aktuell noch in der Akkreditierung. Beide Studiengänge werden ab dem Wintersemester 2017/2018 in Teilzeit angeboten. Den Master-Studiengang ‚Gesundheit und Diversity in der Arbeit‘ soll es ab dem Wintersemester 2018/2019 auch in der Vollzeitvariante geben.

Die Bewerbung um einen Studienplatz in den Studiengängen ‚Gesundheit und Diversity‘ sowie ‚Gesundheit und Sozialraum‘ läuft in diesem Wintersemester erstmals über das Portal hochschulstart.de. Über den Ablauf der Bewerbung selbst wird auf den Internetseiten der hsg informiert.

Über die unterschiedlichen Studienvoraussetzungen und Zulassungsverfahren informiert ebenfalls die hsg-Homepage oder die Zentrale Studienberatung der hsg.

Fragen zum Studiengang Hebammenkunde werden zudem am 12. Juni 2017 von 16.00 bis 17.00 Uhr in einem Live-Chat mit den beiden Professorinnen Dr. Annette Bernloehr und Dr. Nicola Bauer beantwortet.

Das Department für Pflegewissenschaft organisiert am 7. Juni 2017 von 17.00 bis 18.30 Uhr für Studieninteressierte einen Studieninformationstag in der Hochschule.

Das Department of Community Health stellt während des Anmeldezeitraums seine Studiengänge ‚Gesundheit und Diversity‘, ‚Gesundheit und Sozialraum‘ sowie ‚Gesundheit und Diversity in der Arbeit‘ am 22. Juni 2017 auf dem ‚Langen Abend der Studienberatung‘ an der Ruhr-Universität Bochum und am 11. Juli 2017 auf der ‚Westfälischen Studienbörse‘ in Hamm-Lippstadt vor.

Die Zentrale Studienberatung der hsg bietet außerdem offene Sprechstunden am Montag und Donnerstag jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr an. Eine persönliche Beratung in der offenen Sprechstunde ist ohne Anmeldung, aber nicht an den Feiertagen möglich. Weiterhin können Anfragen über Mail (zsb@hs-gesundheit.de) gestellt werden. Das Büro der Zentralen Studienberatung befindet sich im Erdgeschoss (Raum B-0104) der hsg (Gesundheitscampus 6 – 8, 44801 Bochum).

idw 2017/05