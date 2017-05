Der Goldmedaillengewinner am Reck bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro / Brasilien, Fabian Hambüchen, wird am Dienstag, dem 23. Mai 2017, auf der 13. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock-Warnemünde erwartet. Als Partner der Techniker Krankenkasse (TK) hat der ehemalige Spitzensportler verschiedene Bewegungs- und Entspannungsübungen im Gepäck, die er gemeinsam mit den 700 teilnehmenden Gesundheitsexperten zur Auflockerung des Konferenzalltages durchführen will. Zudem berichtet er während des Abendempfanges über seine persönlichen Erfahrungen vom Fortschritt im Sport durch Digitalisierung. Gleichzeitig wirbt er dafür, sich beim Training nicht nur auf die digitalen Helferlein wie Fitness-Apps oder Tracker zu verlassen, sondern immer auch auf seinen Kopf und Körper zu hören.

Die 13. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft, die vom 23. bis zum 24. Mai 2017 in der Yachthafenresidenz Hohe Düne in Rostock/Warnemünde stattfindet, steht unter dem Titel „#Gesundheit2017 – Mensch und Markt in der Digitalen GesundheitsWelt“. Die Entwicklungen in der Digitalen Welt gleichen nach Ansicht vieler Experten der industriellen Revolution. Viel Neues entsteht, andererseits verändert sich Gewohntes dramatisch. Dies gilt auch für die Gesundheitswirtschaft.

Die Digitalisierung ist auch im Breitensport und in der Fitnesswelt in vollem Gange. Online-Sportstudios locken mit Workouts im heimischen Wohnzimmer, Fitness-Apps finden Zugang auf immer mehr Handys und tragbare Messgeräte zur Fitnessüberwachung können inzwischen weit mehr als nur den Herzschlag messen.

Wie sportliche Betätigung und Fitnesstraining auch ohne elektronische Helferlein funktioniert, demonstriert Fabian Hambüchen:

Weitere Informationen zur 13. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft sowie laufende Programmaktualisierungen sind unter www.konferenz-gesundheitswirtschaft.de zu finden.

Über BioCon Valley®:

Die BioCon Valley® GmbH ist der Partner für Life Science und Gesundheitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, welches das Ziel verfolgt, Gesundheitsland Nr. 1 zu werden. Als zentraler Ansprechpartner und Dienstleister unterstützt das Unternehmen die Akteure der Branche und leistet einen Beitrag zur wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Profilierung des Standortes. Die BioCon Valley® GmbH engagiert sich aktiv bei Vernetzung und Branchenmonitoring, Projektinitiierung und -begleitung, Internationalisierung und Vermarktung der Gesundheitswirtschaft im Auftrag des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Zur Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft:

Eineinhalb Tage voller Keynotes, Talkrunden und Workshops. 13 unterschiedliche Schwerpunktthemen seit 2005. Elf verschiedene Partnerländer. Über 7.000 Teilnehmer sowie stetig wachsende Aussteller- und Sponsorenzahlen: das ist die Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft. In den mehr als zehn Jahren ihres Bestehens hat sich die Konferenz zu einem einflussreichen Forum des Gesundheitssektors entwickelt. Organisiert durch die BioCon Valley® GmbH wird das traditionsreiche Treffen auch in diesem Jahr über 700 Fachleute, Interessenvertreter und Politiker nach Mecklenburg-Vorpommern locken. Hier besprechen sie unter dem Motto „#Gesundheit2017 – Mensch und Markt in der Digitalen GesundheitsWelt“ Chancen, Lösungen und Herausforderungen der Digitalen Transformation im Gesundheitssektor. Abgerundet wird sie von einem interessanten Rahmenprogramm und der internationalen Fachausstellung, in der sich Unternehmen und Netzwerke aus der Gesundheitswirtschaft, Krankenhäuser und Universitäten präsentieren. Als Partnerland wird sich in diesem Jahr das Digitalisierungsvorbild Estland vorstellen, begleitet von einer Delegation aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Branchennetzwerken.

