Um diese Veränderungen und Entwicklungen aktiv zu gestalten, lädt die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern am 23. und 24. Mai 2017 zur 13. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft rund 700 nationale und internationale Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zum Branchendialog in das Kongresszentrum der Yachthafenresidenz Hohe Düne in Rostock/Warnemünde. Organisiert wird die Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft im Auftrag des Landes von der BioCon Valley® GmbH.

Unter dem Titel „#Gesundheit2017 – Mensch und Markt in der Digitalen Welt“ werden in diesem Jahr Themen wie E-Health, digitale Versorgungsstrukturen und -lösungen, Innovationen in der Forschung, der Wandel von Berufsbildern und die fortschreitende Internationalisierung diskutiert.

Dazu findet ein Auftaktpressegespräch mit Ministerpräsident Erwin Sellering statt, in dem aktuelle und innovative Pilotprojekte aus dem Bereich E-Health und Digitalisierung, die in Mecklenburg-Vorpommern realisiert werden sollen, erstmals zur Vorstellung kommen.

Wann:

Dienstag, 23. Mai 2017, um 14.15 Uhr

Wo:

Kongresszentrum der Yachthafenresidenz Hohe Düne, Raum Leuchtturm,

Am Yachthafen 1, 18119 Rostock-Warnemünde

Die Fragen der Journalisten beantworten:

• Erwin Sellering, Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern

• Prof. Dr. Marek Zygmunt, Präsident der Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft

• Dr. Stefan Schaller, CEO Siemens Healthcare Deutschland

• Stefan Miltenyi, Geschäftsführender Gesellschafter Miltenyi Biotec GmbH

Über Ihr Interesse würden wir uns sehr freuen!

idw 2017/05