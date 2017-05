Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig baut in enger Kooperation mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) ein neues Helmholtz-Institut mit Sitz in Würzburg auf. Die Aufbauphase und den Neubau des Instituts trägt als alleiniger Finanzier der Freistaat Bayern. Am Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung (HIRI) werden zukünftig Ribonukleinsäuren (RNA) und deren Rolle in Infektionsprozessen untersucht. Ribonukleinsäuren wird ein enormes Potenzial als Angriffspunkt für Medikamente und als Therapeutika selbst zugesprochen.

Die Stellvertretende Ministerpräsidentin und Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft, Medien, Energie und Technologie Ilse Aigner wird das neue Institut gemeinsam mit dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Landtagsausschusses für Wissenschaft und Kunst Oliver Jörg, dem Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft Prof. Otmar D. Wiestler, dem Wissenschaftlichen Geschäftsführer des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung Prof. Dirk Heinz, der Aufsichtsratsvorsitzenden des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung Ministerialdirektorin Bärbel Brumme-Bothe, Bundesministerium für Bildung und Forschung, und dem Präsidenten der Julius-Maximilians-Universität Würzburg Prof. Alfred Forchel vorstellen.

Zum feierlichen Festakt und zur Unterzeichnung des Gründungs-Memorandums sind die Vertreter der Medien herzlich eingeladen

am Mittwoch, den 24. Mai 2017, um 12:00 Uhr

in den Fürstensaal der Residenz Würzburg.

