Die demographischen Veränderungen bleiben nicht ohne Folgen: Nicht nur in Pflegeheimen und in der Hauskrankenpflege, sondern auch in Krankenhäusern, Ambulanzen und in der freiberuflichen Arbeit sind bereits jetzt sämtliche Gesundheitsberufe mit der Betreuung von älteren Menschen betraut. Ein in der Fachcommunity häufig verwendeter Begriff in diesem Zusammenhang ist „Frailty“ – ein multifaktorielles geriatrisches Syndrom, das durch Schwäche, Abnahme von Gewicht und Muskelmasse, verlangsamte Gangart, verminderte Aktivität bzw. Erschöpfung gekennzeichnet ist. Eine Fachtagung des Departments Gesundheit der FH St. Pölten widmete sich diesem Thema einen Tag lang aus verschiedenen Perspektiven.

„Das Gesundheitssystem steht durch die demographischen und gesellschaftlichen Entwicklungen vor besonderen Herausforderungen. Das Department Gesundheit der FH St. Pölten setzt auf Interdisziplinarität – im Studienangebot, sowie im Bereich der Forschungsaktivitäten – um die bestmöglichen Lösungen für diese komplexen Herausforderungen entwickeln zu können“, so Jürgen Pripfl, Leiter des Departments Gesundheit und des Instituts für Gesundheitswissenschaften an der FH St. Pölten.

Umgang mit Alter ist keine Frage der Disziplin

Neben informativen Vorträgen, u. a. von Franz Kolland und Thomas Frühwald, Vorstandsmitglieder der österreichischen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie, Gerhard Wirnsberger von der Universitätsklinik für Innere Medizin Graz und Pflegewissenschaftlerin Monika Linhart, boten insgesamt neun Workshops aus den Bereichen Diätologie, Physiotherapie, Gesundheits- und Krankenpflege, Recht und Digital Healthcare die Möglichkeit zur praktischen Vertiefung. TeilnehmerInnen konnten sich unter anderem über die Themen Gangstörungen im Alter, Mangelernährung, Gesundheit und Technologie oder über juristische und ethische Aspekte im Umgang mit Frailty informieren.

Gewinnerinnen des Nestlé HeathScience Award gekürt

Im Rahmen der Tagung wurde auch der Forschungspreis „Nestlé HealthScience Award“ für herausragende Leistungen junger ForscherInnen im Bereich der Ernährung und Ernährungstherapie verliehen. Ausgezeichnet wurden Bachelor- und Masterarbeiten von Studierenden aus dem Fachbereich Diätologie aus ganz Österreich, die im Jahr 2016 entstanden sind. Der Preis wird von Nestlé HealthScience in Kooperation mit der FH St. Pölten nach einer unabhängigen Jury-Bewertung vergeben. Zudem wurden dieses Jahr erstmals auch Sonderpreise in den Bereichen Physiotherapie und Gesundheits- und Krankenpflege verliehen.

Die Preisträgerinnen:

Bachelorarbeiten Diätologie

Platz 1: Martina Datzreiter, BSc, Christina Mayer, BSc und Marion Schnötzinger, BSc (FH St. Pölten)

Platz 2: Marianne Kriz, BSc (FH St. Pölten)

Platz 3: Laura Tinzl, BSc (fhg – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol)

Masterarbeiten Diätologie

Platz 1: Daniela Gmeindl-Tscherner, MSc nutr. med. (FH Joanneum)

Sonderpreis Physiotherapie

Monika Schinnerer, BSc (FH St. Pölten)

Sonderpreis Gesundheits- und Krankenpflege

Ex aequo: Paula Cichocki; Ursula Gössl, BSc (beide FH St. Pölten)

„Die Kooperation zwischen Forschung und Wirtschaft ist die Grundlage für die Entwicklung wissenschaftlicher Methoden zur Verbesserung der Gesundheit durch Ernährung. Wir sind stolz auf die langjährige Kooperation mit den Fachhochschulen und Universitäten und gratulieren allen Preisträgerinnen ganz herzlich“, so Alexander Morgner, Business Executive Officer bei Nestlé Österreich.