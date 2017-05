Professor Genth hat als Ehrenmitglied, langjähriges Beirats- und Vorstandsmitglied der DGRh in verschiedensten Ämtern und Funktionen die Fachgesellschaft und die Rheumatologie in Deutschland maßgeblich geprägt. Er ist mit zahlreichen Preisen und Ehrungen für seine Leistungen ausgestattet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande des Bundesverdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Als Chefarzt der Rheumaklinik und des Rheumaforschungsinstitutes Aachen befasste Genth sich viele Jahre insbesondere mit klinischer Immunologie und Immungenetik entzündlich-rheumatischer Erkrankungen ebenso wie mit Arzneimittel-induzierte Autoimmunkrankheiten. Auch seine Emeritierung im Jahr 2007 hat sein Engagement für die Rheumatologie in keiner Weise gebremst.

Der „Carol-Nachman-Preis“ ging in diesem Jahr an Professor David T. Felson aus Boston. Beide Auszeichnungen – Preis und Medaille – werden jährlich vergeben und gehen zurück auf den früheren Konzessionär der Wiesbadener Spielbank, Carol Nachman. 1972 lobte er den Preis erstmals aus. Der Carol Nachman-Preis ist mit insgesamt 40.000 Euro eine der weltweit höchst dotierten Auszeichnungen in der Rheumatologie. Die Preisverleihung fand am 12. Mai im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus Wiesbaden statt. Oberbürgermeister Sven Gerich und Stadtverordnetenvorsteherin Christa Gabriel überreichten die Ehrungen. Die Preisträger trugen sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Anschließend lud der Oberbürgermeister zum Empfang. Am darauffolgenden Samstag schloss sich auch in diesem Jahr das Carol-Nachman-Symposium an. Experten aus dem In- und Ausland trugen hier zu ausgewählten rheumatologischen Themen vor, darunter Preisträger David T. Felson über seine umfangreichen Erkenntnisse zur Behandlung der Arthrose.

idw 2017/05