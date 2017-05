Feinstaub belastet die Gesundheit: Wer ihn einatmet, riskiert Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen. Zur Luftbelastung trägt unter anderem schwarzer Ruß aus Dieselmotoren, Industrieschornsteinen und Heizöfen bei. Die feinen Partikel aus Kohlenstoff in der Luft bedrohen nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Klima. Denn der schwarze Staub kurbelt die globale Erderwärmung an. Wenn sich Rußpartikel auf Schnee und Eis absetzen, senkt das die Fähigkeit der Erde, Sonnenlicht ins All zu reflektieren – das Eis schmilzt schneller und die Temperatur steigt.

Umgekehrt heißt das: Wer Ruß bekämpft, kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und Gesundheit wie Klima schützen. Die Belastung durch Ruß rückt deshalb immer stärker ins Rampenlicht: Wie können Politik und Forschung die Reduktion von Ruß effektiv vorantreiben?

Beim Vorbereitungstreffen für die Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Bonn präsentiert IASS-Direktor und Klimawissenschaftler Mark Lawrence den aktuellen Forschungsstand zu Ruß und seinen Auswirkungen auf Gesundheit, Klima und Entwicklung in einem kurzen Impulsvortrag. Verfolgen Sie den Vortrag live auf YouTube:

„Climate and development benefits of black carbon mitigation”

Sprache: Englisch

Datum und Uhrzeit: 15.05.2017 15:00

Livestream des UNFCCC Climate Change Studio [Link https://www.youtube.com/watch?v=90Xu-d397aU&list=PL-m2oy1bnLzp5vQEdO1l4WWxwhAJpX7na&index=60 ]

Ausführlichen Hintergrund zum Thema und Politik-Empfehlungen für die nächsten Schritte bei der Verringerung der Rußemissionen finden Sie auch im neuen Policy Brief, den das IASS gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe erstellt hat:

„Black Carbon in Europe – Targeting an Air Pollutant and Climate Forcer“

von Erika von Schneidemesser (IASS), Kathleen A. Mar (IASS), and Dorothee Saar

Mehr über die Zusammenhänge zwischen Treibhausgasen, Klimawandel und Luftqualität erfahren Sie in unserem Themen-Dossier „Luftverschmutzung und Klimawandel“ [Link http://www.iass-potsdam.de/de/content/luftverschmutzung-und-klimawandel ]

