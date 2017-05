Douglas, die als eine der Vordenkerinnen dieses noch jungen wissenschaftlichen Feldes gilt, eröffnete aus diesem Anlass gemeinsam mit dem SFB die Ausstellung „Art of Metaorganisms“ im Zentrum Molekulare Biowissenschaften (ZMB) der CAU. In beeindruckenden Bildern vermittelt die Schau die wechselseitigen Beziehungen zwischen Tieren, Pflanzen und Bakterien und macht so das abstrakte Thema der Metaorganismus-Forschung auch für Laien zugänglich. Ab heute können Besucherinnen und Besucher die Ausstellung montags bis donnerstags von 7:30 bis 16:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 14:00 Uhr im Foyer des ZMB besichtigen.

Die Preisträgerin Douglas ist Professorin für Physiologie und Toxikologie der Insekten und arbeitet an der Cornell University an den Beziehungen zwischen Mikroben und höheren Lebewesen. Aus der Erforschung dieser Interaktionen möchte sie biomedizinische Modelle ableiten, die den positiven Einfluss von Bakterien auf die Gesundheit von Mensch und Tier nutzbar machen sollen. Die international renommierte Wissenschaftlerin ist damit eine würdige erste Trägerin des neuen Kieler Wissenschaftspreises, mit dem der SFB 1182 die Bedeutung der Metaorganismus-Forschung auch international hervorheben möchte.

„Angela Douglas spielt eine herausragende Rolle im neuen Wissenschaftsgebiet der Metaorganismus-Forschung. Wir sind stolz, sie als erste Preisträgerin mit dem Karl August Möbius-Fellowship unseres Sonderforschungsbereichs ehren und darüber hinaus auch wissenschaftlich eng mit ihr zusammenarbeiten zu können“, betonte Professor Thomas Bosch, Sprecher des SFB 1182. Douglas ist regelmäßig zu Gast an der CAU und verbrachte erst kürzlich den mit dem „Karl August Möbius-Fellowship“ verbundenen mehrwöchigen Forschungsaufenthalt in Kiel, um sich mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs auszutauschen.

Karl August Möbius als Namensstifter des Preises ist mit Bedacht gewählt: Der Zoologe und Ökologe entdeckte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Kiel mit dem Konzept der Biozönose die gegenseitige Abhängigkeit von unterschiedlichen Lebewesen innerhalb einer Lebensgemeinschaft. Die heutigen Metaorganismus-Forschenden in Kiel und ihre Partnerinnen und Partner weltweit führen die von Möbius geschaffene Forschungsrichtung fort, indem sie das Konzept der multiorganismischen Beziehungen und seine Bedeutung für Gesundheit und Krankheit von Mensch, Tier und Pflanze weiterentwickeln.

Mit der Ausstellung „Art of Metaorganisms“, zu der neben Forschenden des SFB 1182 auch internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beigetragen haben, möchten Douglas und ihre Kieler Kolleginnen und Kollegen ihr Thema der Öffentlichkeit in künstlerischer Interpretation vermitteln. Das Zusammenspiel von Körper und Kleinstlebewesen wird in ästhetischen und ausdrucksstarken Aufnahmen auch für fachfremde Besucherinnen und Besucher greifbar. Die Ausstellung, so hofft das Organisationsteam, soll dabei helfen, Bakterien als unverzichtbare Stütze für Gesundheit und Wohlbefinden auch des menschlichen Körpers zu verstehen. Damit ist sie eines von zahlreichen Formaten, mit denen die Forschenden des SFB 1182 zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit vermitteln möchten.

Über den SFB 1182

Der Sonderforschungsbereich (SFB) 1182 „Entstehen und Funktionieren von Metaorganismen“ beschäftigt sich mit der Frage, wie Pflanzen und Tiere einschließlich des Menschen gemeinsam mit hoch spezifischen Gemeinschaften von Mikroben funktionale Einheiten (Metaorganismen) bilden. Ziel des SFB ist es zu verstehen, warum und wie mikrobielle Gemeinschaften diese langfristigen Verbindungen mit ihren Wirtsorganismen eingehen und welche funktionellen Konsequenzen diese Wechselwirkungen haben. Im SFB 1182 sind insgesamt rund 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus fünf Fakultäten der CAU, vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und von den Max Planck-Instituten für Evolutionsbiologie und Marine Mikrobiologie in Plön und Bremen zusammengeschlossen.

