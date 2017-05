Mit über 165 Gründungen, die in den letzten 20 Jahren von HHL-Absolventen ausgegangen sind, hat sich Deutschlands erste Adresse für den Management-Nachwuchs auch zu einem sehr erfolgreichen Inkubator für Unternehmensgründungen entwickelt. Dreimal hintereinander wurde die HHL vom Stifterverband als eine der führenden Gründerhochschulen in Deutschland ausgezeichnet. Beispiel einer wahrlich unternehmerischen Idee ist die Bierothek® von Master-Absolvent (M.Sc.) Christian Klemenz. In dem Bierfachgeschäft werden sonst schwer beziehbaren Bierspezialitäten aus dem In- und Ausland angeboten. Neben ausgefallenen Spezialbieren wie belgischen Trappistenbieren, amerikanischen Pale Ales und internationalen Lagerbieren können die Kunden in der Bierothek® auch preisgekrönte fränkische Biere erwerben.

Ab dem 1. Mai 2017 ist die Bierothek® nun auch im Herzen Leipzigs vertreten. Mit der Übernahme des Bierfachgeschäfts „BierFreunde“ erweitert die Bierothek® mit Hauptsitz in Bamberg ihre Anzahl an stationären Fachgeschäften auf neun Standorte in Deutschland.

Christian Klemenz sagt: „Durch die Übernahme des Geschäftsbetriebs der ‘BierFreunde‘ möchte die Bierothek® ihre Position als deutschlandweit führendes Unternehmen für den stationären Bierfachhandel weiter ausbauen.“

Im November 2014 eröffneten Sebastian Bertholdt und Marie Köhler das stationäre Fachgeschäft „BierFreunde“ im Leipziger Fregehaus in der Katharinenstraße 11. Schnell entwickelten sich die „BierFreunde“ zum führenden Anbieter für ausgefallene, nationale sowie internationale Bierspezialitäten in der Sachsenmetropole. „Für die weitere Zukunft unseres Ladens macht es jetzt am meisten Sinn, ihn in einen größeren Verbund von Bierfachgeschäften einzubinden“, so Sebastian Bertholdt und Marie Köhler, Gründer der „BierFreunde“. Fortan wollen sich beide Unternehmer neuen Projekten widmen.

Für die Kunden ändert sich auch nach der Übernahme nichts. Allerdings wird das Angebot an Bierspezialitäten fortan noch vielfältiger werden, da der Standort Leipzig ab sofort auf das gesamte Portfolio an Exklusivmarken der Bierothek® zurückgreifen kann.

Die Gründung der Muttergesellschaft der Bierothek®, der St. ERHARD GmbH, geht auf ein Auslandssemester des ehemaligen HHL-Studenten Christian Klemenz im Jahr 2010 in Indien zurück. Damals, in einer Zeit in der es den Begriff Craft-Bier in Deutschland noch gar nicht gab, entschied sich der junge Bamberger eine eigene Craft-Bier-Marke zu starten und diese in alle Welt zu exportieren. Neben der Produktion der Eigenmarke St. ERHARD kam im Jahr 2014 dann auch das sehr erfolgreiche Handelsgeschäft Bierothek® hinzu, welches die studentische Gründung von einst nun zu einem der bedeutendsten Unternehmen im deutschen Craft-Bier-Markt macht. „Die HHL hat mich damals sehr dabei unterstützt, direkt aus der Uni heraus meine eigene Firma zu gründen“, erklärt der 30-jährige Jungunternehmer. „Auch mein Verständnis von Marken, welches eine wichtige Grundlage unseres ganzen Geschäftes ist, wurde in den Marketing-Kursen an der Leipziger Business-School maßgeblich geprägt.“

Erfolgsrezept: Leidenschaft für das Produkt, eine sinnstiftende Vision sowie unerschütterliche Hartnäckigkeit

Zu dem Erfolgsrezept als Gründer sagt Christian Klemenz: „Um die Herausforderung einer Unternehmensgründung zu bestehen, sind für mich drei Dinge entscheidend: Leidenschaft für das Produkt, eine sinnstiftende Vision sowie unerschütterliche Hartnäckigkeit.“

Auf die Gründerausbildung an der HHL bezogen sagt der Master-Absolvent der HHL Leipzig Graduate School of Management: „Meine Entscheidung für die HHL fiel aufgrund des Entrepreneurship-Schwerpunkts. Mehr noch als die bloßen Inhalte ist es die unternehmerische Kultur, die die Hochschule durchweht und die sie zu einem erfolgreichen Inkubator für Startups macht.“

Über die Gründerschmiede HHL Leipzig Graduate School of Management

Mit über 165 Gründungen, die in den letzten 20 Jahren von HHL-Absolventen ausgegangen sind, hat sich die HHL Leipzig Graduate School of Management zu einem sehr erfolgreichen Inkubator für Unternehmensgründungen entwickelt. Durch das Engagement der Gründer konnten bereits mehr als 2.800 Jobs geschaffen werden. 2013, 2014 und 2017 errang die HHL einen der drei ersten Plätze für die besten Gründerhochschulen in Deutschland innerhalb des vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und vom BMWi herausgegebenen Rankings „Gründungsradar“. Laut Financial Times liegt die HHL im Bereich Entrepreneurship innerhalb des M.Sc.- sowie des EMBA-Programms national auf Platz 1 bzw. global unter den Top 5.

idw 2017/05