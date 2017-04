Darüber hinaus gewannen die vier RWTH-Absolventen Florian Coppers, Kilian Reuß, Alexander Kopp und Christoph Ptock den so genannten Elevator Pitch Contest. „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz, die uns Investoren und Experten hinsichtlich unserer Technologie und unserer Geschäftsidee entgegenbringen“, sagt Florian Coppers, zusammen mit Kilian Reuß Geschäftsführer bei Medical Magnesium. „Der durchschlagende Erfolg bei der RBPC ist ein wichtiger Impuls für den weiteren Unternehmensaufbau.“

Die Technologie

Die Entfernung von orthopädischen Implantaten ist ein schmerzhafter, risikobehafteter und teurer Eingriff, der bislang bei zahlreichen Frakturen notwendig ist. Medical Magnesium entwickelt neuartige Implantate aus Magnesium, die nach der Frakturheilung in Knochen umgewandelt werden, so dass die zweite Operation für die Entfernung von orthopädischen Implantaten entfällt. Der Schmerz und das Risiko sowie die Kosten für das Gesundheitssystem werden stark reduziert. Auf Basis einer innovativen Technologieplattform entwickelt und zertifiziert Medical Magnesium zwei Produktlinien.

Das Start-Up

Medical Magnesium wird durch ein EXIST-Gründerstipendium des Bundesministeri-ums für Wirtschaft und Energie finanziert und durch das Transfer- und Gründerzentrum sowie das Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH unterstützt. Professor Fitz Klocke, Direktor am WZL und Lehrstuhlinhaber für Technologie der Fertigungsverfahren, sowie Dr. Markus Zeis, Gruppenleiter für Elektrochemische Bearbeitung, haben das Gründerteam in Form eines umfangreichen Mentorings begleitet und umfassend beraten.

Der RICE Businessplan-Wettbewerb

Der RICE Businessplan-Wettbewerb wird jedes Jahr von der Rice Alliance for Tech-nology and Entrepreneurship an der Jesse H. Jones Graduate School of Business der Universität in Houston, Texas, ausgerichtet.

Der erste Wettbewerb fand 2001 mit neun Teams und 10.000 US-Dollar Preisgeld statt. Seitdem ist der Wettbewerb auf 42 Teams in der Endrunde und auf mehr als 1,5 Millionen US-Dollar Preisgeld angewachsen.

