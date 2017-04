Als weitere Vorstandsmitglieder wurden bei den Wahlen die Rektorin der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Prof. Dr. Johanna Eleonore Weber, der Rektor der Universität Rostock, Prof. Dr. Wolfgang Schareck, der Geschäftsführende Gesellschafter der ARTOSS GmbH, Dr. Walter Gerike, der Bürgermeister der Stadt Teterow, Dr. Rainer Dettmann, der Geschäftsführer der CORAK Unternehmensberatung, Sven Rüger, als Vertreterin des DEHOGA MV e.V. die Gesellschafterin des Hotel Godewind oHG, Christina Pfeil-Pohling, sowie der Geschäftsführer der Vital & Physio GmbH und Vertreter des Verbandes der Physiotherapeuten, René Portwich, in das Gremium gewählt.

Prof. Dr. Udo Kragl wurde 1961 in Sieglar (Rhein-Sieg-Kreis, NRW) geboren, ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Nach Chemiestudium, Promotion und Habilitation an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn wurde er 1998 auf den Lehrstuhl für Technische Chemie am Institut für Chemie der Universität Rostock berufen und zum Professor (C4) ernannt. Seit 2015 ist Prof. Kragl Prorektor für Forschung und Wissenstransfer der Universität Rostock.

BioCon Valley ist der zentrale Ansprechpartner für Life Science und Gesundheitswirtschaft im Nordosten Deutschlands. 1996, damals noch unter dem Namen Bioregio Rostock – Greifswald, ging das Netzwerk aus einem bundesweiten Bioregio-Wettbewerb hervor und bildet seither ein branchenübergreifendes Netzwerk. Thematische Schwerpunkte bilden Biotechnologie, Biomedizin, Medizintechnik, Rehabilitation und Prävention, Seniorenwirtschaft und Gesundheitsvorsorge. Die BioCon Valley-Initiative ist seit 2001 in zwei juristisch eigenständigen Organisationen, der BioCon Valley® GmbH und des BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V., organisiert. Der gemeinnützige Verein bündelt die Interessen aller in der Region Engagierten und bietet die Plattform für das Netzwerk. Zu den etwa 130 Mitgliedern zählen Forschungseinrichtungen, Universitäten, Unternehmen, Kommunen und Dienstleister. Der Verein ist Mitgesellschafter der GmbH.

Foto: Der neue Vorstand des BioCon Valley e. V: Christiane Pfeil-Pohling, Dr. Walter Gerike, Prof. Eleonore Weber, Dr. Rainer Dettmann, Prof. Udo Kragl und René Portwich (v.l.n.r.) Es fehlen Prof. Wolfgang Schareck und Sven Rüger. (Quelle: BioCon Valley)

idw 2017/04