Der Internistenkongress gastiert aufgrund des Neubaus des Rhein Main Congress Centers derzeit in Mannheim und möchte in 2017 erstmals begleitend zum Kongress den Mannheimer Bürgern ein Programm anbieten, das unterhält und internistisches Wissen vom Kongress patientengerecht aufbereitet. Der Patiententag ermöglicht seinen Besuchern, die eigene Gesundheit mit einem ausführlichen Gesundheitscheck auf die Probe zu stellen. Neben Lungenfunktionstest, Sehtest und Hörtest können die Besucher unter anderem auch ihr Herz-Risiko durch einen Experten bestimmen lassen. „Das ist ein ganz hervorragendes Angebot, dass den Mannheimern die Möglichkeit gibt, auch ohne viele Arztbesuche einen Überblick über den eigenen Gesundheitszustand zu bekommen“, sagt Professor Dr. med. Petra-Maria Schumm-Draeger, Kongresspräsidentin des 123. Internistenkongresses aus München.

Neben dem Gesundheitscheck wartet ein weiteres Angebot auf gesundheitsinteressierte Mannheimer Bürger: Ein Science Slam vermittelt in kurzweiligen Vorträgen aktuelle Forschungserkenntnisse. Am Ende entscheidet das Publikum, welcher Vortrag am meisten überzeugt. „Wir freuen uns, dass wir in Mannheim mit einem völlig neuen Konzept den Patiententag der DGIM umsetzen können“, sagt Dr. Norbert Schütz, der den Patiententag der Fachgesellschaft in der Heimatstadt Wiesbaden schon seit Jahren leitet und auch die Organisationsleitung in Mannheim übernommen hat. „Auf die Mannheimer warten mit dem Gesundheitscheck und dem Science Slam zwei ganz unterschiedliche Programmpunkte, die gleichzeitig aber auch ein Angebot für verschiedenen Altersklassen und Interessen darstellen. Wir wünschen uns daher, dass viele Mannheimer daran teilnehmen“, so Schütz weiter.

Einen Ausblick auf den Patiententag am 29. April 2017 im Q6 Q7 in Mannheim und den 123. Internistenkongress gibt die Vorab-Pressekonferenz am 27. April in Mannheim. Dort diskutieren die Experten auch verschiedene Themen aus der Diabetologie.

Einen Flyer mit allen Eckdaten zum Patiententag in Mannheim finden Interessierte hier: http://q6q7.de/fileadmin/user_upload/news/1704/Flyer_aktualisiert.pdf

Terminhinweise:

Vorab-Pressekonferenz der DGIM zum 123. Internistenkongress

Termin: Donnerstag, 27. April 2017, 11.00 bis 12.00 Uhr

Ort: Dorint Kongress Hotel Mannheim, Saal 12 (Richard Strauss)

(Achtung: Zugang am Tag der Vorab-Pressekonferenz über das Dorint-Hotel!)

Eröffnungs-Pressekonferenz der DGIM

Termin: Samstag, 29. April 2017, 12.45 bis 13.45 Uhr

Ort: Dorint Kongress Hotel Mannheim, Saal 12 (Johann Sebastian Bach)

(Achtung: Zugang über Congress Center Rosengarten!)

Pressekonferenz der Korporativen Mitglieder der DGIM

Termin: Sonntag, 30. April 2017, 11.30 bis 12.30 Uhr

Ort: Dorint Kongress Hotel Mannheim, Saal 12 (Johann Sebastian Bach)

(Achtung: Zugang über Congress Center Rosengarten!)

Mittags-Pressekonferenz der DGIM

Termin: Montag, 1. Mai 2017. 2017, 12.45 bis 13.45 Uhr

Ort: Dorint Kongress Hotel Mannheim, Saal 12 (Johann Sebastian Bach)

(Achtung: Zugang über Congress Center Rosengarten!)

Mittags-Pressekonferenz der DGIM

Termin: Dienstag, 2. Mai 2017, 12.30 bis 13.30 Uhr

Ort: Dorint Kongress Hotel Mannheim, Saal 12 (Johann Sebastian Bach)

(Achtung: Zugang über Congress Center Rosengarten!)

Vorab-Pressekonferenz der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e. V. (DGIM) anlässlich des 123. Internistenkongresses in Mannheim

Diabetes als fächerübergreifende Herausforderung für Arzt und Patient

Termin: Donnerstag, 27. April 2017, 11.00 bis 12.00 Uhr

Ort: Dorint Kongress Hotel Mannheim (Richard Strauß)

Anschrift: Friedrichsring 6, 68161 Mannheim

Themen und Referenten:

123. Internistenkongress – Ein Ausblick

und

Eine Krankheit – viele Folgen: Warum wir Diabetespatienten fächerübergreifend helfen müssen

Professor Dr. med. Petra-Maria Schumm-Draeger

Vorsitzende der DGIM, Ärztliche Direktorin des Zentrum / Innere Medizin / Fünf Höfe, München

Gesundheitscheck und Science Slam: Patiententag in Mannheim

Dr. med. Norbert Schütz

Chefarzt der Medizinischen Klinik Krankenhaus Usingen, Hochtaunus-Kliniken

Organisationsleiter des Patiententags anlässlich des 123. Internistenkongresses

Endstation Amputation? Wie alternative Therapien des Diabetischen Fußsyndroms viele Operationen unnötig machen

Professor Dr. med. Ralf Lobmann Ärztlicher Direktor der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Geriatrie am Klinikum Stuttgart

Neue Erkenntnisse zu Vitamin D: Wunderwaffe gegen Diabetes Typ 2?

Professor Dr. med. Klaus Badenhoop Leiter des Schwerpunkts Diabetologie/Endokrinologie der Medizinischen Klinik I am Universitätsklinikum Frankfurt

Moderation: Anne-Katrin Döbler, Pressestelle der DGIM, Stuttgart

