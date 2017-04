Mit der eHealth-Plattform lassen sich verschiedene digitale Kommunikationsszenarien realisieren. So auch das digitale MDK-Management, welches durch die neue Prüfungsvereinbarung seit 1.1.2017 zum elektronischen Versand der Dokumente an den Medizinischen Dienst der Krankenkassen forciert wird. Das MDK-Modul der E-Health-Plattform adressiert dabei die aktuelle Herausforderung, Unterlagen aus einer heterogenen Dokumentationslandschaft zusammenzustellen. Durch Einsatz der IHE-basierten Elektronischen FallAkte als Basisinfrastruktur wird eine einfache Integration von Unterlagen aus bestehenden Systemen unterstützt. Über eine Konfigurationsmöglichkeit der geforderten Dokumententypen (z. B. Pflegebericht, Arztbrief) im MDK-Modul werden die für den Prüffall relevanten Dokumente automatisch bereitgestellt. Lästiges Zusammensuchen von Dateien aus unterschiedlichen Systemen entfällt dadurch. Mit einem Ampelsystem wird die Prüffallbearbeitung außerdem optimal gesteuert, indem rechtzeitig auf den Ablauf der Frist hingewiesen wird. Für die Einhaltung des Datenschutzes und der Datensicherheitsanforderungen findet die Kommunikation sowohl via Mail als auch direkt über das Portal in verschlüsselter Form statt.

Die eHealth-Plattform zur Unterstützung der intersektoralen Versorgung

Auch in intersektoralen medizinischen Szenarien leistet die eHealth-Plattform wirksame Hilfe. Sie ist zentraler Bestandteil für den Austausch zwischen beteiligten Akteuren im Behandlungs- und Pflegeprozess. Im BMBF-geförderten Projekt »EPItect – Sensorische Anfallsdetektion« (Förderkennzeichen: 16SV7482) sowie dem vom Land NRW und der Europäischen Union (EFRE) geförderten Projekt NephroTeTe (EFRE-0800734, GE-1-2-011) wird die E-Health-Plattform dem Austausch zwischen den an der Behandlung des Patienten beteiligten medizinischen und pflegerischen Leistungserbringern dienen. Hierzu wird erforscht, inwiefern Erweiterungen der EFA 2.0 basierten Vernetzungsinfrastruktur um telemedizinische Komponenten einen Austausch zwischen professionellen Leistungserbringern und informell Pflegenden (z. B. Angehörigen) sowie Patienten ermöglichen können. So sind z. B. bei der Behandlung von Epilepsie in der Regel mehrere medizinische Einrichtungen beteiligt. Der Einsatz einer gemeinsamen Elektronischen FallAkte ermöglicht, dass sich beteiligte Krankenhäuser, Hausärzte sowie Neurologen über den aktuellen Therapiestatus austauschen können. Im Rahmen des Projekts werden unter Berücksichtigung bestehender internationaler Standards (z. B. HL7 FHIR) telemedizinische Erweiterungen der FallAkte entwickelt, die eine Kommunikation zwischen allen Parteien gestattet. Der Patient kann über eine Smartphone App die automatisiert als auch manuell erfassten Anfallsdokumentationen inkl. der Vitalparameter sowie ergänzend erfasster Kontextparameter für behandelnde Ärzte freigeben. Die Anfallsdokumentationen sind eine wichtige Grundlage für individuelle Therapieentscheidungen. Pflegende Angehörige können bei entsprechender Freigabe durch den Patienten ebenfalls eine Einsicht in die Anfallsdokumentationen haben.

Präsentation auf der conhIT

Auf der conhIT-Messe vom 25. bis 27. April in Berlin wird die E-Health-Plattform eingebunden in das EPItect-Projekt am Stand des Fraunhofer ISST (Halle 4.2, Stand E-114) präsentiert. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Vortrag der Referenten Markus Stein (Strategisches Produktmanagement Krankenhaus, RZV Rechenzentrum Volmarstein GmbH) und Salima Houta (wissenschaftliche Mitarbeiterin Fraunhofer ISST) zu besuchen. Er findet auf der conhIT am 27. April in der Zeit von 10.10 Uhr bis 10.30 Uhr im Kongresssaal B statt zum Thema »MDK-Prüfungen nach der neuen Prüfverfahrensvereinbarung – Fristeinhaltung mittels einer eHealth-Plattform«. Darüber hinaus präsentiert die RZV GmbH an allen Messetagen die eHealth-Plattform mit den Anwendungsszenarien für das MDK- und Entlassmanagement an ihrem Stand in Halle 2.2, Stand A-105.

Kontakt:

Britta Klocke

Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fraunhofer ISST

britta.klocke@isst.fraunhofer.de

Peter Bauske

Vertrieb und Marketing

RZV Rechenzentrum Volmarstein GmbH

E-Mail: bauske@rzv.de

idw 2017/04