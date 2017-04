Er wird an Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler (bis 10 Jahre nach der Promotion) vergeben, die herausragende innovative wissenschaftliche Arbeiten aus der medizinischen Grundlagenforschung, der klinischen oder translationalen Forschung vorweisen können.

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage einer in den Jahren 2014 bis 2017 veröffentlichten Arbeit.

Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Über die Vergabe des Preises entscheidet eine Jury aus Vertretern der Universitätsmedizin. Die Verleihung findet im Rahmen des Innovationsforums der Deutschen Hochschulmedizin am 28. September 2017 in Berlin statt.

Hinweise zur Ausschreibung:

1. Bewerbungsschluss: 31.07.2017.

2. Einreichung folgender Unterlagen in elektronischer Form:

• eine Veröffentlichung über die Innovation

• Zusammenfassung der Veröffentlichung in deutscher Sprache (max. 1 Seite)

• bei mehreren Autoren: schriftliches Einverständnis aller Autoren für die Bewerbung

• wissenschaftlicher Lebenslauf mit Foto

• Liste fünf weiterer wichtiger eigener Publikationen

• bereits vorliegende Bewertung durch andere Gremien wie herausragende Doktorarbeit, Stipendien, Preise – soweit vorhanden

3. Bewerbungen im Ausschreibungszeitraum sind nur für eine Arbeit möglich.

4. Wenn möglich, so geben Sie in Ihrem Anschreiben bitte an, wo oder wie Sie von der Ausschreibung erfahren haben.

Die Arbeiten sind vollständig und in elektronischer Form als ein pdf-Dokument unter dem Stichwort „Innovationspreis 2017“ einzureichen an:

Richard Blomberg: blomberg@mft-online.de

5. Nach Eingang der Unterlagen erhalten Sie eine Bestätigung.

idw 2017/04