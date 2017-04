„Es ist eine große Ehre, aus einer Vielzahl der vom BMBF geförderten Forschungsvorhaben auserwählt und eingeladen zu werden“, sagt Dr.-Ing. Robert Weidner. „Zumal wir noch mitten in der Entwicklung stecken und erst eine von mehreren möglichen Systemlösungen anbieten können.“

Auf der Hannover Messe zeigt die interdisziplinäre Forscher-Nachwuchsgruppe einen Demonstrator ihres Unterstützungssystems Lucy, das Beschäftigte im Produktions- und Baugewerbe bei anhaltenden Tätigkeiten in und über Kopfhöhe körperlich stark entlasten kann. Mit dem an Rücken, Oberkörper und Armen angebrachten Exoskelett unterstützt Lucy seinen Träger präventiv und operativ, greift dabei jedoch nicht in die Autonomie des Menschen ein. Anhaltend monotone Tätigkeiten über Kopf werden so körperlich weitaus weniger belastend.

„Angesichts der demographischen Entwicklung und der steigenden Anforderungen in der Arbeitswelt brauchen wir neue Technologien, die die Menschen in Alltag und Beruf angepasst unterstützen, ohne sie zu ersetzen“, betont Robert Weidner. „Wir sind überzeugt, dass dies nur durch eine partizipative Technikentwicklung, also die Einbeziehung von Nutzerinnen und Nutzern, funktionieren kann.“ Das System kann am Stand live getestet werden.

Hannover Messe

24. bis 28. April 2017

BMBF-Messestand

Halle 2, Stand B22

Kontakt

Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg

Fakultät für Maschinenbau

Laboratorium Fertigungstechnik

Dr.-Ing. Robert Weidner

Telefon: 040 6541–3342

E-Mail: smartASSIST@hsu-hh.de

idw 2017/04