In den vergangenen Jahren haben wissenschaftliche Studien immer deutlicher gezeigt, dass Übergewicht und Diabetes die Entstehung einer Vielzahl von Tumoren begünstigen können. Dazu zählen neben Darmkrebs, Brustkrebs und Speiseröhrenkrebs auch Tumoren der Nieren, Bauchspeicheldrüse, Leber und Gebärmutter. „Körpergewicht und Stoffwechsel wirken sich aber nicht nur auf die Entstehung von Krebs aus“, sagt Dr. med. Cornelia Jaursch-Hancke, Direktorin der Abteilung für Diabetologie und Endokrinologie an den DKD-Helios-Kliniken in Wiesbaden. Auch der Verlauf der Erkrankung und die Überlebenschancen hingen stark vom Body-Mass-Index ab. So hätten etwa Tumorkranke mit sehr starkem Übergewicht (BMI über 40 kg/m2) ein um 50 bis 60 Prozent höheres Risiko, an ihrer Krebserkrankung zu sterben als normalgewichtige Leidensgenossen.

Übergewicht und Diabetes fördern Krebs

Wie kommt es aber zu diesem Effekt? Über welche Mechanismen kann das Körpergewicht mit so unterschiedlichen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs in Verbindung stehen? „Die Forschung hierzu ist noch lange nicht abgeschlossen“, sagt Jaursch-Hancke. Aus einer Vielzahl von Studien ergebe sich jedoch allmählich ein immer genaueres Bild der Prozesse, die im Körper ablaufen, wenn die Fettpolster zunehmen. Sowohl Übergewichtige als auch Typ-2-Diabetespatienten produzieren häufig große Mengen von Insulin, das den Blutzuckerspiegel niedrig halten soll. Zugleich lässt jedoch die Wirkung des Insulins nach, sodass der Blutzuckerspiegel dennoch hoch bleibt und die Insulinproduktion weiter ankurbelt. „Es ist bekannt, dass permanent hohe Insulinspiegel im ganzen Körper Rezeptoren aktivieren, die das Tumorwachstum fördern“, erläutert Jaursch-Hancke. Auch die Fettzellen selbst tragen neueren Erkenntnissen zufolge zur Krankheitsentstehung bei: Sie produzieren eine Vielzahl von Hormonen und Botenstoffen (Adipokine), die unterschiedliche Stoffwechselprozesse steuern und beeinflussen können. Bei starkem Übergewicht setzen die Fettzellen anstelle schützender Botenstoffe wie Adiponectin und Visfatin eher schädliche Substanzen wie Resistin frei, die Entzündungen und Insulinresistenz fördern können. Wissenschaftliche Studien haben auch gezeigt, dass das hungerbremsende Adipokin Leptin bei Übergewichtigen zwar vermehrt hergestellt wird, dass es aber ebenso wie Insulin seine Wirkung verlieren kann. Leptin und andere Adipokine wirken auch direkt auf das Immunsystem ein. Welchen Effekt jede einzelne dieser Komponenten hat und wie sie bei Entstehung und Wachstum von Tumoren zusammenwirken, ist aber noch weitgehend ungeklärt. „Die gute Nachricht ist jedoch, dass dieser Effekt sich auch wieder umkehren lässt“, macht die DGIM-Expertin Mut. Wer sein Gewicht reduziere und sich mehr bewege, könne sein Risiko, an Krebs zu erkranken, auch wieder verringern.

„Den Patiententag in Wiesbaden möchten wir dafür nutzen, Bürger über genau solche Prozesse im menschlichen Körper aufzuklären“, sagt Professor Dr. med. Petra-Maria Schumm-Draeger, Vorsitzende der DGIM. Denn das Wissen über die eigenen Erkrankungen helfe den Patienten dabei, Therapien zu verstehen und mitzutragen. Bei der Pressekonferenz am 19. April 2017 geben Experten der DGIM und Vertreter der Stadt Wiesbaden Einblick in das Programm des Patiententags. Weitere Informationen zum Kongress und Patiententag finden Interessierte hier:

Terminhinweise:

Pressekonferenz der DGIM zum Patiententag in Wiesbaden

Termin: Mittwoch, 19. April 2017, 12.00 bis 13.00 Uhr

Ort: Geschäftsstelle der DGIM in Wiesbaden

Anschrift: Irenenstraße 1, 65189 Wiesbaden

Patiententag der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e. V.

Termin: 22. April 2017

Ort: Wiesbadener Rathaus

123. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e. V. (DGIM)

Termin: 29. April bis 2. Mai 2017

Ort: Congress Center Rosengarten Mannheim, Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim

Vorläufige Themen und Referenten:

Sprechende Medizin: Warum die persönliche Zuwendung zum Patienten so wichtig ist

Professor Dr. med. Petra-Maria Schumm-Draeger

Vorsitzende der DGIM, Ärztliche Direktorin Zentrum / Innere Medizin / Fünf Höfe, München

Wissen vom Fachkongress direkt auf den Wiesbadener Marktplatz

Der Patiententag der DGIM

Dr. med. Norbert Schütz

Chefarzt der Medizinischen Klinik Krankenhaus Usingen, Hochtaunus-Kliniken

Organisationsleiter des Patiententags anlässlich des 123. Internistenkongresses

Gesundheit in Wiesbaden: Wie eine Stadt zur Gesundheit ihrer Bürger beitragen kann

N.N., Vertreter der Stadt Wiesbaden

Erhöhtes Krebsrisiko bei Übergewicht und Diabetes – Wie ist das zu erklären?

Dr. med. Cornelia Jaursch-Hancke

Direktorin der Abteilung für Diabetologie/Endokrinologie an den DKD-Helios Klinik in Wiesbaden

Ausblick auf 2019: Der Internistenkongress kehrt zurück nach Wiesbaden

Maximilian G. Broglie

Geschäftsführer der DGIM, Wiesbaden

und

Michael Martin, Geschäftsführer des Kurhauses Wiesbaden, des RMCC und der der Wiesbaden Marketing GmbH

Moderation: Pressestelle der DGIM, Stuttgart

