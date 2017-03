Allein in Thüringen sind über 95 Prozent aller Erwerbstätigen dort beschäftigt. Der Arbeitsplatz stellt mit über 43 Millionen Beschäftigten das größte Präventionssetting in unserer Gesellschaft dar. Deshalb haben die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM) und die BARMER ein Leuchtturm-Projekt für Thüringen auf den Weg gebracht.

In den nächsten fünf Jahren werden gemeinsam innovative Lösungen entwickelt, damit flächendeckend Beschäftigte und Betriebe besser mit Angeboten zur Gesundheitsförderung und Prävention versorgt werden können. Dreh- und Angelpunkt dieses Projekts sind Arbeitsmediziner, Betriebs- und niedergelassene Ärzte. Ziel ist außerdem die Etablierung leistungsfähiger und praxisorientierter telemedizinischer Strukturen für alle Akteure im Feld der Gesundheitsförderung und Prävention.

Das Vorhaben möchten wir Ihnen bei der Auftaktveranstaltung zum Projektbeginn vorstellen. Dazu laden wir Sie herzlich ein:

Donnerstag, 6. April, 9.30 Uhr bis 11:30 Uhr

BARMER Landesvertretung

Johannesstraße 164, Erfurt

Die Thüringer Ministerin für Gesundheit und Arbeit, Frau Heike Werner, hat die Schirmherrschaft für das Modellvorhaben übernommen und wird an der Veranstaltung ebenfalls teilnehmen.

BARMER Landesvertretung Thüringen

Robert Büssow

Johannesstraße 164

Postfach 800 155

99027 Erfurt

Tel.: 0361 789 52630

E-Mail:

Über DGAUM:

Die DGAUM wurde 1962 gegründet und ist eine gemeinnützige, wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaft der Arbeitsmedizin und der klinisch orientierten Umweltmedizin. Ihr gehören heute über 1000 Mitglieder an, die auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin und Umweltmedizin arbeiten, vor allem Ärztinnen und Ärzte, aber auch Angehörige anderer Berufsgruppen wie etwa Natur- und Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler. Die Mitglieder der Fachgesellschaft engagieren sich nicht nur in Wissenschaft und Forschung, um so bereits bestehende Konzepte für die Prävention, die Diagnostik und Therapie kontinuierlich zu verbessern, sondern sie übernehmen die ärztliche und medizinische Beratung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern an der Schnittstelle von Individuum und Unternehmen. Darüber hinaus beraten die Mitglieder der DGAUM alle Akteure, die ihren Beitrag zu der medizinischen Versorgung leisten und auf Fachwissen aus der betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention, der arbeits- und umweltbezogenen Diagnostik und Therapie, der Beschäftigungsfähigkeit fördernden Rehabilitation sowie aus dem versicherungsmedizinischen Kontext angewiesen sind.

Dr. Thomas Nesseler

Mariya Ahner, M.A.

Telefon 089/330 396-10 • Fax 330 396-13

Schwanthaler Straße 73 b (Rückgebäude)

80336 München

Telefon 089/330 396-0 • Fax 330 396-13

