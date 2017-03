Orthoscoot NH1. Die Achillessehne beim Sport gerissen, das Sprunggelenk während des Spaziergangs mit dem Hund gebrochen oder der schmerzhafte Ballenzeh (Hallux valgus), der konservativ nicht mehr zu behandeln ist: Patienten mit komplizierten oder langwierigen Fußverletzungen sind postoperativ einige Wochen auf Hilfe bei der Fortbewegung angewiesen. Wer nicht mit Gehstützen laufen kann, dem blieb bisher nur der Rollstuhl. Das Startup Orthoscoot hat eine Alternative entwickelt: den Fußentlastungsroller Orthoscoot NH1.

TÜV geprüftes Medizinprodukt

Mit dem verletzten Bein kniet er in einer höhenverstellbaren Schale, mit dem gesunden Bein schiebt er sich an: Entspannt, zügig und sicher rollt der Patient aus seiner Wohnung, stoppt nach einer leichten Kurve punktgenau vor dem Aufzug. Sein Ziel: frische Brötchen vom Bäcker holen – nur wenige Tage nach der Operation des Sprunggelenks, das er sich beim Freizeitkick gebrochen hatte.

Was mit Rollstuhl oder Krücken nicht denkbar wäre, klappt mit dem Orthoscoot NH1 reibungslos. Als Kombination aus Rollator, Tretroller und Rollstuhl ist er sicher und komfortabel. Der robuste Roller läuft auf drei Rädern, per Handbremse am ebenfalls justierbaren Lenker stoppt das Gefährt. Der enorme Vorteil: Es ist leicht zu steuern und der Fahrer hat dank Feststellbremse im Stehen beide Hände frei. Außerdem bietet es zusätzlichen Stauraum für kleinere Gegenstände und die Gehstützen. TÜV geprüft und zertifiziert erfüllt es die Richtlinie 93/42/EWG für medizintechnische Hilfsmittel.



Im europäischen Ausland setzen inzwischen rund 20 Kliniken den Fußentlastungsrollator ein, in Deutschland sind es etwa 40. Zu den Vorreitern zählt die Hessingpark-Clinic, eine Fachklinik für Orthopädie in Augsburg.

Schnell wieder auf den Beinen mit Orthoscoot NH1

„Ob Rheuma, Adipositas oder Osteoporose: Es gibt viele Gründe, warum Patienten vor oder nach der OP am Fuß nicht mit Gehstützen laufen können, “ sagt Jörg Aumann, Leiter der Abteilung Technische Orthopädie der Hessing Stiftung Augsburg. „Statt sie in den Rollstuhl zu setzen und einige Wochen später mühsam und zeitraubend mit Physiotherapie wieder zu mobilisieren, bieten wir ihnen den Orthoscoot NH1 an.“

Die Resonanz ist durchweg positiv: Der Roller macht die Kranken wenige Tage nach der OP mobil und sie kehren viel schneller nach Hause in einen selbstbestimmten Alltag zurück. Patienten mieten das Hilfsmittel direkt beim Hersteller. Die Abrechnung über die Krankenkasse wird momentan noch von Fall zu Fall entschieden. „Unserer Erfahrung nach entscheiden sich die Patienten sehr häufig für den NH1, auch wenn sie die Kosten eventuell selbst tragen müssen. Ein Rollstuhl ist für sie oft nicht komfortabel genug zu handhaben.“

Ohne Transportstress per Post nach Hause

Drei Übungsgeräte stehen in der Hessingpark-Clinic immer bereit, sodass der Verletzte gleich eine Proberunde drehen kann. Hat der Patient sich für den Roller entschieden, sendet der Hersteller ihm sein Exemplar pünktlich zur Entlassung aus der Klinik nach Hause. Braucht der Verletzte sein Gefährt nicht mehr, geht der NH1 einfach per Paketdienst zurück an den Hersteller. Die Abrechnung des Hilfsmittels ist ein Kinderspiel: Mit einer SIM-Karte der Telekom bestückt und per hochsicherem Mobilfunknetz verbunden weiß der Hersteller ganz genau, welcher Roller wie lange an welchen Patienten ausgeliehen war. Die M2M (Machine-to-Machine)-Lösung der Telekom überträgt einmal täglich die Positionsdaten jedes Rollers an die Server von Orthoscoot und ordnet sie automatisch den Patientendaten zu. Außerdem schützt die Lösung den NH1 vor Verlust und Diebstahl, lässt er sich mittels GPS-Sensor orten.

