Die Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation (ZEWK) der TU Berlin bietet seit über 30 Jahren ein attraktives Gasthörerstudium für Menschen ab 45 Jahre an. Für das BANA-Studium (Berliner Modell: Ausbildung für nachberufliche Aktivitäten) kann man sich für das Sommersemester 2017 ab sofort anmelden. Die Informationsveranstaltung findet am 6. April 2017 statt.

Das projektorientierte Gasthörerstudium BANA wendet sich an alle Interessierte, die ihr Leben in der zweiten Lebenshälfte – nach der Berufstätigkeit oder nach dem Auszug der Kinder – neu planen und die an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen teilhaben möchten.

Die TU Berlin deckt dafür ein breites Fächerspektrum ab. Dieses reicht von den Technik-, Natur- und Ingenieur- bis hin zu den Geistes- und Sozialwissenschaften. Die BANA-Studierenden diskutieren und arbeiten gemeinsam mit jüngeren Studierenden in Vorlesungen oder Seminaren. Gleichzeitig studieren sie mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen ihrer Altersgruppe in eigenen Begleit- und Serviceveranstaltungen sowie bei Theorie-Praxis-Projekten des Gasthörerstudiums BANA. Dazu haben sie drei Schwerpunkte zur Auswahl:

1. Schwerpunkt: Stadt

Stadtentwicklung und gesellschaftliches Zusammenleben

2. Schwerpunkt: Umwelt

Aktuelle Umweltfragen im globalen Kontext

3. Schwerpunkt: Gesundheit und Ernährung

Neue Entwicklungen im Gesundheits- und Ernährungsbereich

Das Projektstudium hat auch zum Ziel, das bürgerschaftliche Engagement zu fördern und in der Praxis das zu erproben, was im Studium an fundiertem Wissen erworben wurde.

Das BANA-Gasthörerstudium dauert insgesamt zwei Jahre. Die Kosten betragen 60 Euro pro Semester. Ein Abitur ist nicht erforderlich.

Die Informationsveranstaltung zum Sommersemester 2017, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind, findet statt:

Zeit: Donnerstag, 6. April 2017, 10–12 Uhr

Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, Architekturgebäude, Raum A 60

Bitte weisen Sie Ihre Leserinnen und Leser auf diesen Termin hin.

Weitere Informationen erteilt Ihnen gern:

Manuela Hakelberg

TU Berlin

Sekretariat des Gasthörerstudiums BANA

Tel.: 030 314-25509

E-Mail:

idw 2017/03