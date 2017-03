Für die 5. Spring-School des Deutsche Netzwerks Versorgungsforschung (DNVF) e. V. stehen 25 Referenten an 3 Tagen in Bonn bereit, um Inhalte der Versorgungsforschung zu vermitteln und zu diskutieren.

Für das DNVF, so Prof. Dr. Jochen Schmitt, einer der beiden wissenschaftlichen Leiter der Spring-School, ist es wichtig das breite Spektrum der Versorgungsforschung abzudecken. Daher bietet die Spring-School sowohl thematisch als auch hinsichtlich der methodischen „Tiefe“ ein weites Feld an Angeboten das Bildungs- und Austauschmöglichkeiten für Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten bietet. Das Programmangebot reicht von Patient-Reported Outcomes über komplexe Interventionen bis zur gesundheitsökonomischen Evaluation. 25 Referenten vermitteln die Inhalte der 16 Fortbildungsmodule in den Schwierigkeitsstufen basic und advanced.

Dem DNVF ist es ein wichtiges Anliegen das die Ergebnisse der Versorgungsforschung in Praxis und Politik ankommen. Vor diesem Hintergrund, so Prof. Dr. Nicole Ernstmann, wissenschaftliche Leitung der Spring-School, freuen wir uns sehr, dass uns für den Vortragsabend, der traditionell am zweiten Abend der Veranstaltung stattfindet, Herrn Oliver Schenk gewinnen konnten. Herr Schenk ist Leiter der Abteilung Grundsatzfragen der Gesundheitspolitik und Telematik im Bundesministerium für Gesundheit und referiert am 05.04.17 zum Thema „Gesundheitspolitik und Versorgungsforschung“.

Zeit und Ort

Dienstag, 4. April 2017 ab 9:00 Uhr bis Donnerstag 6. April 2017 bis 18:00 Uhr.

Gustav Stresemann Institut (GSI), Langer Grabenweg 68, 53175 Bonn.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühren richten sich nach der Anzahl der gebuchten Module. Für Mitarbeiter von Universitäten und Fachhochschulen sowie für Studierende gelten ermäßigte Teilnahmegebühren.

Kontakt (auch für die Presse-Akkreditierung zum Vortragsabend)

Dr. Gisela Nellessen-Martens

Geschäftsstelle DNVF

Telefon: +49(0)221-478-97115

Fax +49(0)221-478-1497111

E-Mail: dnvf@uk-koeln.de

idw 2017/03