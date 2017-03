Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

die bundesweit aktive Münchener Stiftung Kindergesundheit feiert in dieser Woche am 24. März ihr 20-jähriges Jubiläum. Die Stiftung hat sich die Aufgabe gestellt, die Gesundheit und Lebenschancen von Kindern zu fördern und zu verbessern. Dazu hat sie eine Vielzahl von wissenschaftlich evaluierten Projekten alleine oder mit Partnern realisiert.

Die aktuellen Projekte der Stiftung sowie eine Bestandsaufnahme der gesundheitlichen Situation von Kindern in Deutschland aus politisch-sozialer und medizinischer Sicht stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung, zu dem der Freundeskreis der Stiftung anläßlich des Jubiläums einlädt. Auch Sie sind herzlich dazu eingeladen.

„Für ein gesundes Aufwachsen von Kindern – 20 Jahre Stiftung Kindergesundheit“

am 24. März 2017 um 18:30 Uhr

großer Saal – Hotel Holiday Inn Munich City Centre

Hochstr. 3, München.

Bei dieser Veranstaltung wird die neue Schirmherrin der Stiftung, die Regisseurin und Oskar-Preisträgerin Caroline Link, ihr Amt von der bisherigen Schirmherrin Dr. Irene Epple-Waigel übernehmen.

Neben den bereits bestehenden, erfolgreichen Programmen „Tigerkids“ und „DIE RAKUNS – Das gesunde Klassenzimmer“ möchten wir Sie besonders auf zwei aktuelle laufende Projekte der Stiftung aufmerksam machen. Die „Klimaspürnasen“, ein Projekt für Kindergarten-Kinder, vermittelt spielerisch Wissen über den Klimaschutz. Bei einem zweiten Projekt geht es um die J1-Jugenduntersuchung, eine Früherkennungsuntersuchung, die von den Krankenkassen bezahlt, aber von vielen Jugendlichen zu wenig genutzt wird. Dies gilt insbesondere für Bayern, wo die Teilnahmeraten im bundesweiten Vergleich am niedrigsten sind. Darum hat die Stiftung mit Unterstützung der bayerischen Staatsregierung ein Projekt auf den Weg gebracht, um die Teilnahme zu verbessern. (Details finden Sie in der Zeitschrift.)

Caroline Link, die neue Schirmherrin der Stiftung, steht gerne für individuell arrangierte Interviews zur Verfügung, ebenso natürlich Prof. Dr. Berthold Koletzko, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung und Lehrstuhlinhaber für Stoffwechsel und Ernährungsmedizin am Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München – am einfachsten natürlich im Rahmen der Veranstaltung am 24.3.

Es wäre schön, wenn wir Sie für die Stiftung und ihre Anliegen interessieren könnten!

