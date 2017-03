Die Theologische Fakultät der Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar (PTHV) öffnet auch im Sommersemester 2017 wieder ihre Hörsaaltüren für Gasthörer. Wer sich auf wissenschaftlichem Niveau weiterbilden oder Interessensschwerpunkte vertiefen möchte, kann an Seminaren und Vorlesungen teilnehmen. Das aktuelle Vorlesungsverzeichnis der PTHV ist ab sofort online auf der Homepage der PTHV (www.pthv.de) abrufbar sowie ab April in gedruckter Form am Empfang der Hochschule käuflich erwerbbar und umfasst alle Angebote für das kommende Sommersemester.

Die Veranstaltungen des Sommersemesters beginnen am 24.04.2017 und enden am 14.07.2017.

Eine Vorlesung von Dr. Hanno Heil, Lehrbeauftragter für Pastoraltheologie und Diakonische Theologie an der PTHV, unter dem Titel „Diakonische Theologie“ (freitags 10:25 Uhr-12.00 Uhr; 02.06.2017 9:20-15:00 Uhr) richtet sich etwa an im caritativen Bereich Tätige. Diakonische Theologie ist ein Schwerpunkt der Theologischen Fakultät und insgesamt die Ausrichtung der Universität mit ihren beiden Fakultäten Theologie und Pflegewissenschaft.

Unter rund 12 Veranstaltungen aus 10 verschiedenen Fachgebieten der Theologischen Fakultät der PTH können Gasthörer im kommenden Semester auswählen. Die Veranstaltungsthemen stammen aus den Bereichen Theologie, Ethik und Philosophie. Gasthörer brauchen weder eine Hochschulzugangsberechtigung noch müssen sie eine Aufnahmeprüfung bestehen. An einer Gasthörerschaft Interessierte zahlen pro Semester den Beitrag von 80 Euro; wenn bereits als Gasthörer eingeschrieben, den ermäßigten Beitrag über 55 Euro. Eine Einschreibung ist über das Dekanat Theologie möglich, per E-Mail: theologie@pthv.de. Weitere Informationen per Telefon: 0261/6402-260.

Information zur PTHV:

Die Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar (PTHV) ist eine kirchlich und staatlich anerkannte wissenschaftliche Hochschule (im Rang einer Universität) in freier Trägerschaft. Die Gesellschafter der PTHV gGmbH sind die Vinzenz Pallotti gGmbH und die Marienhaus Holding GmbH. Rund 50 Professoren und Dozenten forschen und lehren an der PTHV und betreuen etwa 440 Studierende beider Fakultäten.

Kontakt zur Pressestelle der PTHV:

Verena Breitbach, Tel.: 0261/6402-290, E-Mail: vbreitbach@pthv.de

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www.pthv.de

Die Pressemitteilung kann unter http://www.pthv.de/presse/ als pdf-Datei heruntergeladen werden. (Veröffentlichung mit Quellenangaben frei, Bildmaterial wird zur Verfügung gestellt, Belege erbeten.)

idw 2017/03