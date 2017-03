Onkologische Bewegungsmedizin. Als sportwissenschaftlicher Leiter der neu gegründeten Forschergruppe konnte mit Priv.-Doz. Dr. Freerk Baumann einer der führenden Experten in diesem Bereich gewonnen werden. Er arbeitete viele Jahre an der Deutschen Sporthochschule in Köln, nach wie vor ein wichtiger Kooperationspartner bei diesem Forschungsgegenstand. Im November 2016 wechselte er an das Centrum für Integrierte Onkologie an der Uniklinik Köln (CIO). Sein Forschungsschwerpunkt ist das Thema körperliche Aktivität und Krebs. Er hat zahlreiche internationale und nationale wissenschaftliche Publikationen und Bücher dazu verfasst und Wissenschaftspreise erhalten.

Priv.-Doz. Baumann ist unter anderem auch Sprecher der „Nationalen Expertengruppe zu Bewegungstherapie und körperliche Aktivität in der Onkologie (NEBKO)“ in der Deutschen Krebsgesellschaft. Als Experte für onkologische Bewegungstherapie wirkt er außerdem an verschiedenen Behandlungsleitlinien mit. Schon seit den frühen 1990er Jahren wird an der Uniklinik Köln an dem Thema körperliche Aktivität bei Krebserkrankungen, die zu einer großen Anzahl wissenschaftlicher Publikationen und Veränderung der Patientenversorgung geführt hat, geforscht.

Wichtige Meilensteine waren die ersten immunologischen Studien Anfang der 1990er Jahre, 2012 die Eröffnung einer eigenen Trainingsfläche für Krebspatienten (Onkologische Trainingstherapie – OTT) und 2015 die Gründung einer Akademie, über die Ärzte, Physio- und Sporttherapeuten zum Thema onkologische Trainingstherapie fortgebildet werden können.

Gemeinsam mit Priv.-Doz. Dr. Thomas Elter, der als Facharzt für Hämatologie und Onkologe die medizinische Leitung der Arbeitsgruppe verantwortet, will Priv.-Doz. Baumann auch die Professionalisierung dieser jungen Wissenschaftsdisziplin weiter vorantreiben: „Unser Ziel ist es, die konkreten Dosis-Wirkungs-Zusammenhänge von Bewegung, Krebs und den medizinischen Nebenwirkungen darzustellen. Für die Patienten streben wir die optimale Unterstützung ihrer medizinischen Therapie an und letztlich auch eine Lebensverlängerung bei guter Lebensqualität. Die gelebte Interdisziplinarität innerhalb des CIO ist für die schnelle Übertragung unserer Forschungsergebnisse in die Versorgung und die Lehre dabei extrem hilfreich.“

Neben medizinisch-biologischen Parametern spielen für die Forscher auch psychische und psychosoziale Aspekte eine Rolle, die für die Krankheitsbewältigung ebenfalls relevant sind. So verringern sich bei Patienten, die an Bewegungsprogrammen teilnehmen, Angst und Depressivität. Selbstvertrauen und Selbstständigkeit steigen und auch eine „soziale Isolation“, die von vielen Patienten empfunden wird, kann reduziert werden. Daher kooperiert die Gruppe eng mit der Psychoonkologie (Haus Lebenswert e.V.).

idw 2017/03