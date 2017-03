Als Experten stehen für Sie sowohl der Präsident der DGAUM, Professor Dr. med. Hans Drexler von der Universität Erlangen, als auch der Kongresspräsident, Professor Dr. med. Volker Harth vom Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin an der Universität Hamburg, zur Verfügung. Schon heute laden wir Sie dazu sehr herzlich ein.

Zur Tagung werden mehr als 800 Teilnehmer erwartet. Auf dem Kongressprogramm stehen insgesamt 65 wissenschaftliche Veranstaltungen sowie eine umfangreiche Poster-Ausstellung mit insgesamt 130 Exponaten zum gesamten Themenspektrum der modernen Arbeitsmedizin und Umweltmedizin. Ergänzt wird dieses Angebot durch die Industrieausstellung. Hier präsentieren sich fast 50 Unternehmen und Organisationen auf einer Fläche von über 340 Quadratmetern. Kooperationspartner des DGAUM Kongresses in Hamburg sind u.a. die International Commission on Occupational Health (ICOH), die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) sowie die BG-Verkehr und die BARMER.

Für interessierte Kolleginnen und Kollegen, die sowohl am Kongress als auch an der Pressekonferenz teilnehmen möchten, besteht die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung bzw. zur Akkreditierung im Tagungsbüro vor Ort. Ansprechpartner sind dort entweder Mariya Ahner oder Sabine Bernhardt.

Auf der DGAUM-Homepage finden Sie weiterführende Informationen zur Jahrestagung sowie die Programmübersicht:

Ich würde mich freuen, Sie zu der Presseveranstaltung und zum Kongress persönlich begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen,

Dr. Thomas Nesseler

Hauptgeschäftsführer und Leitung Kongresskommunikation

Über DGAUM:

Die DGAUM wurde 1962 gegründet und ist eine gemeinnützige, wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaft der Arbeitsmedizin und der klinisch orientierten Umweltmedizin. Ihr gehören heute über 1000 Mitglieder an, die auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin und Umweltmedizin arbeiten, vor allem Ärztinnen und Ärzte, aber auch Angehörige anderer Berufsgruppen wie etwa Natur- und Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler. Die Mitglieder der Fachgesellschaft engagieren sich nicht nur in Wissenschaft und Forschung, um so bereits bestehende Konzepte für die Prävention, die Diagnostik und Therapie kontinuierlich zu verbessern, sondern sie übernehmen die ärztliche und medizinische Beratung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern an der Schnittstelle von Individuum und Unternehmen. Darüber hinaus beraten die Mitglieder der DGAUM alle Akteure, die ihren Beitrag zu der medizinischen Versorgung leisten und auf Fachwissen aus der betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention, der arbeits- und umweltbezogenen Diagnostik und Therapie, der Beschäftigungsfähigkeit fördernden Rehabilitation sowie aus dem versicherungsmedizinischen Kontext angewiesen sind.

