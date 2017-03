Der postgraduale, berufsbegleitende Masterstudiengang richtet sich an professionelle Fachkräfte, die bereits im Gesundheits- und Sozialwesen tätig sind. Vorausgesetzt wird ein Fachhochschul- oder Universitätsabschluss. Studieninhalte sind u.a.: Kooperationskonzepte für Managementpraxis, Betriebswirtschaft (in der Sozialökonomie), Finanzwirtschaft, juristische, persönlichkeitspsychologische und ethische Grundlagen und Qualitätssicherung.

Der Abschluss “Master of Arts in Interprofessional Health and Community Care M.A.” eröffnet den Zugang zum höheren Dienst (A13) sowie die Möglichkeit der Promotion.

Bewerbungsschluss für den Kurs ab Oktober 2017 ist der 30. Juni 2017.

Weitere Informationen:

– im Büro des Masterstudiengangs: Anne Stein-Kirch,

Tel.: 0241-60003-23, Di. und Do. 8.00-14.00 Uhr

master.aachen@katho-nrw.de

– Prof. Dr. Ulrich Deller,

Tel.: 0241-60003-32

u.deller@katho-nrw.de

– www.kooperationsmanagement-aachen.de

– www.katho-nrw.de

idw 2017/03