Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die seit Jahresbeginn mit Grippesymptomen in die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) eingeliefert worden sind, ist um mehr als ein Drittel dramatisch gestiegen. Im gleichen Umfang haben in diesem Zeitraum die Herzinfarkt-Patienten zugenommen. Darüber wollen bei einem Pressegespräch am

– Freitag, 10. März 2017,

– um 11 Uhr

– im Hannover Congress Centrum, Konferenzraum 1113, Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover

während der 5. Hannover Herz Lungen Messe

– Professor Dr. Tobias Welte, Direktor der Klinik für Pneumologie,

– Professor Dr. Johann Bauersachs, Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie sowie

– Professor Dr. Axel Haverich, Direktor der Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie

informieren. Als Foto- oder Filmmotiv steht ein Organ Care System (OCS) zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Hannover Herz Lungen Messe finden Sie unter

.

idw 2017/03