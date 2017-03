Forschung und Entwicklung sind essentiell für erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Aber: Sie sind auch kostspielig. Mit einer Vielzahl von Förderprogrammen unterstützen EU, Bund und Land die Entwicklungsarbeit in Unternehmen und den Forschungstransfer. Mit dieser Veranstaltung soll ein Überblick über relevante Programme mit einem Fokus auf Ernährungswirtschaft und Bioökonomie gegeben werden. Zudem eröffnen geförderte Unternehmen und Projekte einen Einblick in konkrete Erfahrungen bei Antragstellung und Projektmanagement. Der von der BioCon Valley® GmbH, dem Partner für Life Science und Gesundheitswirtschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern, gemeinsam mit weiteren Partnern organisierte Branchentreff richtet sich an Firmeninhaber, Existenzgründer, Wissenschaftler und Mitarbeiter aus dem Bereich der Ernährungswirtschaft und der Bioökonomie sowie an alle Interessierte.

Wann: Donnerstag, 16. März 2017, von 09:00 Uhr – 13:00 Uhr

Wo: BioTechnikum Greifswald, Walther-Rathenau-Straße 49a, 17489 Greifswald

Auf der Veranstaltung werden Fragen und Details wie: Was wird gefördert? Wer wird gefördert? Förderhöhen und -quoten, einzuhaltende Termine näher erläutert und Praxisbeispiele vorgestellt. Im Anschluss an die Vorträge wird eine moderierte Ideenfindungsrunde durchgeführt. Ziel ist, Themen herauszuarbeiten, die die Branchen bewegen und für die Entwicklung von Projektansätzen geeignet sind.

Sowohl das Team von BioCon Valley® als auch die Referenten stehen ebenfalls für individuelle Gespräche bei einem kleinen Imbiss zur Verfügung. Das ausführliche Programm und die Onlineanmeldung sind unter bioconvalley.org/termine verfügbar.

Die Vertreter der Medien sind herzlich zum BioCon Valley-Treff eingeladen!

idw 2017/03